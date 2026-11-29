Tại khu liên hiệp Khánh Sơn có 3 dự án đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó có nhà máy đốt rác phát điện và nhà máy xử lý rác 1.000 tấn/ngày - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ

Qua thực hiện giám sát chuyên đề về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn mới đây, Đoàn giám sát của HĐND TP Đà Nẵng đã chỉ ra đối với dự án nhà máy đốt rác phát điện tại Khánh Sơn:

Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 16-6-2010, đã được điều chỉnh 5 lần; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý 3-2026.

Ngày 3-7-2026, UBND TP Đà Nẵng có công văn đề nghị Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các thủ tục còn lại và tiến độ xây dựng nhà máy để đưa vào vận hành chậm nhất trong tháng 1-2027.

Đến ngày 16-10-2026, Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với nhiều nội dung quan trọng như:

Thay đổi thông tin nhà đầu tư; điều chỉnh quy mô, công suất từ 900 tấn/ngày chất thải rắn sinh hoạt và 200 tấn/ngày chất thải rắn công nghiệp thông thường sang phương án thiết kế linh hoạt, trong đó có phương án xử lý 1.150 tấn/ngày chất thải rắn sinh hoạt; thay đổi công năng khu chôn lấp tro, xỉ và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến quý 2-2028.

Theo đoàn giám sát, việc tiếp tục đề xuất điều chỉnh các nội dung cơ bản của dự án, đặc biệt là quy mô, công suất và tiến độ thực hiện, cho thấy dự án còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch bổ sung năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm áp lực cho các khu xử lý hiện hữu trên địa bàn thành phố.

Rác được xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Với dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày theo hình thức PPP:

Dự án có thời gian hoàn thành công tác thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 8-2026, lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 1-2027, dự kiến sớm nhất cuối quý 4-2028 mới đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay dự án chưa có báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa có giấy phép môi trường, dẫn đến tiến độ triển khai các thủ tục còn lại của dự án trễ so với tiến độ.

Vẫn phát sinh mùi hôi

Qua giám sát cũng cho thấy công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tại các khu xử lý hiện hữu vẫn phát sinh mùi hôi.

Tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, khu xử lý Đại Hiệp, khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa, người dân khu vực lân cận vẫn có phản ánh về tình trạng mùi hôi phát tán, nước rỉ rác làm ảnh hưởng cánh đồng sản xuất vào một số thời điểm.

Ngoài ra, công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt còn nhiều bất cập như:

Tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị, nông thôn, miền núi còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và đặc điểm phát sinh chất thải tại địa bàn; một số khu vực xa trung tâm chỉ tổ chức thu gom 2 tuần/lần.

Việc thu gom chưa kịp thời dẫn đến nguy cơ rác thải tồn đọng, phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và chất lượng môi trường sống của người dân.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm các chủ đầu tư dự án chậm tiến độ

Đoàn giám sát đã kiến nghị nhiều nội dung với UBND TP Đà Nẵng. Trong đó có việc rà soát toàn bộ tiến độ các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn, xác định rõ các dự án trọng điểm.

Đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, cần đánh giá nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp; kiên quyết không để tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình và điều kiện cần thiết, bảo đảm đưa nhà máy đốt rác phát điện tại Khánh Sơn vào vận hành theo kế hoạch.

Cùng với đó là định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, không để tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện dự án.

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