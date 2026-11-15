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Phường lập biên bản quán cà phê đặt dãy thùng rác chắn vỉa hè

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Theo Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hòa Cường (Đà Nẵng) vừa kiểm tra, làm việc với đại diện quán cà phê Katinat đặt thùng rác chắn lối đi bộ trên đường Bạch Đằng; yêu cầu khắc phục, không để tái diễn sự việc.

Phường hòa Cường xử lý quán cà phê chắn vỉa hè năm 2026 - Ảnh 1.

Tổ công tác của phường Hòa Cường kiểm tra, lập biên bản sự việc - Ảnh: UBND phường

Trước đó, qua thông tin mạng xã hội, Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng ghi nhận phản ánh tình trạng một dãy thùng rác đặt chắn ngang vỉa hè tại khu vực ngã ba đường Bình Minh 5 - Bạch Đằng, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và cản trở người đi bộ. 

Đơn vị này đã tổng hợp và tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác số 1 của phường Hòa Cường đã tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác đã làm việc với đại diện quán cà phê có địa chỉ tại số 5 Trần Văn Trứ.

Qua trao đổi, đại diện quán cà phê Katinat thừa nhận việc bố trí thùng rác như trên là không phù hợp, đồng thời cam kết khắc phục.

Lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận sự việc; yêu cầu không tái phạm đồng thời đề nghị đại diện quán thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự vỉa hè và mỹ quan đô thị.

Trường hợp tiếp tục vi phạm, quán sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh góp phần bảo đảm trật tự đô thị, giữ gìn mỹ quan và tạo thuận lợi cho người đi bộ trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Phường lập biên bản quán cà phê Katinat đặt thùng rác chắn vỉa hè - Ảnh 3.

Bài phản ánh trên trang quản lý đô thị Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG chụp lại

Trước đó, trên trang Facebook quản lý đô thị Đà Nẵng có phản ảnh với nội dung (kèm hình ảnh) tại khu vực trên cứ tối đến bày một dãy thùng rác ra chắn ngang vỉa hè đường Bạch Đằng vừa mất thẩm mỹ, mất vệ sinh cũng như ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ. 

"Mong đơn vị chức năng xử lý triệt để lấy lại lối đi cho người đi bộ cũng như mỹ quan đô thị tuyến phố đi bộ này" - bài viết nêu.

Phản ánh này đã nhận được nhiều lượt like, bình luận.

Phường lập biên bản quán cà phê Katinat đặt thùng rác chắn vỉa hè - Ảnh 4.Dựng đá nghi chống ô tô đỗ trên vỉa hè: Bạn đọc hiến kế cách văn minh hơn

Việc có người dựng hơn chục tảng đá trên vỉa hè trước Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ. Nhiều ý kiến cho rằng nên có cách làm văn minh, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị chứ không đồng tình cách làm nêu trên.


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    Chủ đề: đi bộ Đà nẵng Vỉa hè phường Hoà Cường quán cà phê Katinat

    Dòng sự kiện: Lập lại trật tự vỉa hè

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