Dựng đá nghi chống ô tô đỗ trên vỉa hè: Bạn đọc hiến kế cách văn minh hơn

Một số tảng đá được trát vữa cố định trên vỉa hè trước trường (ảnh chụp ngày 20-10) - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 20-10, nhiều phụ huynh tỏ ra ngạc nhiên khi một số tảng đá đủ kích thước được đặt, trát vữa cố định trên vỉa hè bên phải cổng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, tổ dân phố 10, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Thầy Trần Mậu Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, khẳng định nhà trường không làm việc này.

Ông nghi có thể là do người dân khó chịu việc đỗ ô tô trên vỉa hè nên làm vậy. Vị hiệu trưởng nói việc đặt những tảng đá như vậy tiềm ẩn nguy hiểm khi học sinh đùa giỡn không để ý, chạy nhảy vấp phải té ngã.

Đến chiều cùng ngày, Công an phường Buôn Ma Thuột cùng Đội trật tự đô thị thuộc UBND phường đã đến xử lý, tháo dỡ những tảng đá, đảm bảo an toàn cho người đi đường. Hiện vẫn chưa tìm ra "chủ nhân" đặt những tảng đá này.

Những tảng đá trên vỉa hè ngày 20-10 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Nên có cách làm văn minh thay vì những tảng đá thô kệch

Câu chuyện này có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số bạn đọc không đồng tình với cách làm này vì cho rằng gây mất an toàn, nguy hiểm cho người đi đường, nhất là học sinh.

Bạn đọc HB viết: "Cách làm này là vi phạm pháp luật, gây mất an toàn cho người đi bộ, làm hỏng vỉa hè, làm hỏng, xấu cảnh quan đô thị. Nếu muốn làm thì phải xin ý kiến của cơ quan chức năng để tìm phương án hợp lý nhất".

Bạn đọc Hoàng Nguyễn nhấn mạnh: "Quá nguy hiểm và phản cảm! Tại sao không cho dựng các cây cột tròn rồi sơn phản quang, vừa đẹp vừa an toàn".

Bạn Nguyễn Trọng Nhân viết: "Tôi thấy không an toàn, mất mỹ quan đô thị. Nên lắp biển thông báo ô tô không nên đậu trên khu vực vỉa hè này, ghi rõ mức phạt tiền. Nêu khung giờ cụ thể. Cách làm này không ai phiền, rất văn minh".

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc hiến kế: "Có thể dựng các trụ đá cao chừng 1m là đẹp và không phải phiền ai!". Bạn đọc kcsa đề xuất: "Thay vì đặt đá, hãy đặt những chiếc ghế đá, vừa có chỗ ngồi vừa không bị dư luận chỉ trích!".

Bạn đọc hunghan có sáng kiến: "Làm ô theo hình tam giác khoảng cách 1m, so le, trồng cây (thân gỗ) là hết đậu xe, học sinh vẫn đi lại bình thường, đợi người nhà tới đón lại mát nữa".

Còn bạn đọc vinh nêu ý kiến: "Nên làm thanh rào thấp để xe hơi khỏi chạy lên vỉa hè, nhìn lịch sự và đẹp hơn, không ảnh hưởng người đi bộ".

Các tảng đá thô kệch "mọc" trên vỉa hè - Ảnh: LÊ TRUNG

Mong xử lý quyết liệt việc chiếm vỉa hè đỗ ô tô

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến thông cảm cho cách làm này vì ngăn được nạn đậu đỗ ô tô trái phép trên vỉa hè. Bạn đọc ngo thuan viết: "Cơ quan chức năng nên phạt ô tô đậu tràn lan trước cổng trường, đậu hàng giờ gây kẹt cho việc đưa đón học sinh, nhất là giờ các cháu đến trường và ra về. Nên quy định đậu cách cổng bao xa".

Thầy Trần Mậu Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, cho hay vỉa hè trước trường được xây dựng rộng. Tuy nhiên thời gian qua nhiều người đậu ô tô, xe máy trên vỉa hè trước trường, buôn bán hàng rong...

"Trường mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp giải quyết việc người dân lấn chiếm vỉa hè đỗ ô tô, buôn bán hàng rong, tạo vỉa hè thông thoáng để học sinh khi ra về phụ huynh đến đón có chỗ đứng chờ", thầy Hòa đề xuất.

Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở tình trạng dừng, đỗ xe tại khu vực trường học và phối hợp với UBND phường xử lý các phản ánh liên quan đến đậu đỗ xe, lấn chiếm vỉa hè, vi phạm quy định pháp luật.

Trường hợp dừng, đỗ xe trước cổng trường, người lái xe phải tuân thủ quy định về khoảng cách và các biển báo giao thông. Theo quy định, xe không được đậu trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan.

Đến chiều 20-10, những tảng đá đã được tháo dỡ - Ảnh: LÊ TRUNG

Đại diện Công an phường cho biết việc xử lý tình trạng ô tô đậu trên vỉa hè cũng có những khó khăn do số lượng ô tô của người dân ngày càng tăng, một số tuyến đường nhỏ, nhiều xe đậu qua đêm gần nhà.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và điều tiết giao thông tại các khu vực trường học vào giờ cao điểm.