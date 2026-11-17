Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam lần thứ nhất Hoàng Châu Anh (phải) và đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin tại buổi công bố cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027 - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Ban tổ chức khởi động cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027 ngày 17-11.

Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức. Lần đầu vào năm 2025, do TP Sơn Tây tổ chức, tìm ra hoa hậu Hoàng Châu Anh. Năm nay, cuộc thi trở lại và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đứng ra tổ chức.

Vì sao một nhà hát tổ chức thi hoa hậu?

Tại lễ khởi động cuộc thi, NSND Trần Bình, tổng đạo diễn đêm chung kết, trưởng ban giám khảo cuộc thi, nguyên lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ vì sao một nhà hát đứng ra tổ chức cuộc thi hoa hậu.

Ông Trần Bình cho biết xu hướng hiện nay là các cuộc thi sắc đẹp, thậm chí cả các liên hoan sân khấu sẽ được giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị tư nhân tổ chức.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đến nay vẫn là nhà hát duy nhất trong số gần 200 đơn vị nghệ thuật nhà nước trong cả nước hoàn toàn tự chủ, tự trả lương cho các nghệ sĩ ngay từ ngày đầu thành lập từ 19 năm trước.

Để làm được điều này, những năm qua nhà hát rất năng động lấn sân sang các lĩnh vực khác và khá thành công. “Miễn là có đề án tốt, có năng lực tài chính và năng lực tổ chức tốt thì các đơn vị đều được khuyến khích làm những gì pháp luật không cấm”, ông Trần Bình nói.

Ông cho biết thêm, ở cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam lần thứ nhất năm 2025, chính Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đảm nhận vai trò đạo diễn, tổ chức đêm chung kết và rất thành công.

NSND Trần Bình trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ vì sao một nhà hát tổ chức thi hoa hậu - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Tìm kiếm hoa hậu ‘có chiều sâu tâm hồn’

Về cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027, NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - cho biết cuộc thi mang quy mô cấp quốc gia, nhằm tìm kiếm hoa hậu hội tụ nhan sắc, tri thức và tình yêu dành cho di sản văn hóa dân tộc, di sản áo dài, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch cho đất nước.

NSND Lê Khanh, giám khảo cuộc thi, cho biết cuộc thi tìm kiếm đại sứ áo dài ngoài vẻ đẹp hình thể còn phải có cốt cách, sự nền nã và chiều sâu tâm hồn. Theo bà, đại sứ áo dài cần mang bản lĩnh của thế hệ trẻ nhưng vẫn giữ được nét duyên thầm, biết kể câu chuyện văn hóa để chinh phục công chúng quốc tế.

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027 dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước, cao từ 1,65m trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa qua chuyển đổi giới tính, tốt nghiệp THPT trở lên, chưa kết hôn, chưa sinh con… Dự kiến vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 20-12, vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 28-12-2026 đến ngày 2-1-2027, tại Không Gian Văn Hóa Việt - Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.