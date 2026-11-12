Nhà đầu tư xin bỏ 60 tỉ đồng xây cầu Đakrông mới phục vụ nhập 10 triệu tấn than từ Lào

Xe tải qua cầu Đakrông thời điểm 2024 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 12-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã phê duyệt dự án cầu Đakrông, xã Đakrông. Nhà đầu tư là Công ty TNHH phát triển thương mại Bắc - Nam, trụ sở tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Theo đó doanh nghiệp tự thu xếp vốn xây dựng, Nhà nước không thanh toán cho nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng, từ vốn tự có của công ty và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Cầu mới nằm cách mép ngoài cầu treo Đakrông cũ 8m về phía hạ lưu, điểm đầu giao quốc lộ 9 tại km49+741. Dự án dùng đất hành lang đường bộ đang khai thác, không chiếm dụng đất mới.

Cầu xây vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, dài 172,9m với 5 nhịp. Mặt cầu rộng 9m, gồm hai làn xe, thiết kế cho xe chạy 60km/h. Toàn tuyến gồm cầu và đường hai đầu cầu dài 315m. Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2027.

Cầu mới xây về hạ lưu, cách cầu cũ khoảng 8m. Trong ảnh: phía bên trái là hạ lưu - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc đầu tư cầu mới là cấp thiết khi lượng hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế La Lay tăng mạnh. Hiện mỗi ngày có 300 - 400 lượt xe lưu thông theo tuyến quốc lộ 15D - để đưa hàng đến các cảng biển ở Quảng Trị và khu vực.

Đáng chú ý, theo lộ trình thực hiện hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, nhu cầu vận chuyển than đá qua cửa khẩu La Lay dự kiến 10 triệu tấn/năm. Lượng hàng lớn đặt ra yêu cầu về một cây cầu có tải trọng và năng lực khai thác phù hợp.

Trong khi đó cầu treo Đakrông đưa vào sử dụng từ năm 2002 đã xuống cấp. Do cầu hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ II đã cắm biển giới hạn tốc độ 5km/h, giới hạn tải trọng. Xe tải phải qua cầu từng chiếc một, được kiểm soát bằng barie và bốt trực.

Theo UBND tỉnh, cầu mới sẽ giúp giảm tải, bảo đảm an toàn cho cầu treo hiện hữu, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam. Dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy giao thương Việt - Lào, giảm chi phí logistics.