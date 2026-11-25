Theo chuyên gia, khoảng cách và vị trí đặt bình chuẩn 1,5 mét. Bình gas phải luôn đặt đứng, ở vị trí thấp hơn bếp - Ảnh: C. T.

Sau các sự cố cháy nổ khí gas nghiêm trọng gần đây tại Hà Nội và TP.HCM, việc nắm vững cách xử lý an toàn khi phát hiện rò rỉ hay dấu hiệu bất thường trở thành kỹ năng sống còn cho mọi gia đình.

Các hiện tượng bất thường trên ngọn lửa bếp gas

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng ngày 24-11, sự cố nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người thương vong. Trước đó ngày 13-11, vụ nổ tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) cũng khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ gas thường là sang chiết, nạp gas trái phép; sử dụng bình chứa không bảo đảm chất lượng, bị móp méo, gỉ sét hoặc quá hạn kiểm định; dây dẫn, van và bộ điều áp xuống cấp, lắp đặt không đúng kỹ thuật.

Việc quên khóa van bình gas, để bếp hoạt động khi không có người trông coi hoặc xử lý không đúng cách khi phát hiện mùi gas cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố.

Theo các chuyên gia kỹ thuật từ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South), ngọn lửa tiêu chuẩn từ khí gas luôn có màu xanh thẫm. Khi lửa chuyển sang đỏ, nguyên nhân do thiếu không khí (nguồn oxy) hỗ trợ quá trình đốt cháy, mâm chia lửa bị bám bẩn. Cũng có thể do đáy nồi, chảo bị dính muội bẩn.

Cách xử lý: Vệ sinh mâm chia lửa, lau sạch đáy nồi và điều chỉnh cần gạt gió dưới đáy bếp. Thao tác này giúp tiết kiệm gas và ngăn khí thừa tích tụ.

Vậy thử rò rỉ gas bằng cách nào? Theo các chuyên gia, tuyệt đối không dùng bật lửa để dò rỉ gas. Hãy pha nước rửa chén tạo bọt rồi quét lên các mối nối giữa van, dây dẫn và bếp. Nếu thấy bọt xà phòng sủi lên bất thường, cần khóa van và thay thế linh kiện ngay.

Ngọn lửa tiêu chuẩn từ khí gas luôn có màu xanh thẫm - Ảnh: C. T.

Vỏ bình gas "đổ mồ hôi" hoặc đọng tuyết có an toàn?

Nhiều người lầm tưởng bình gas bị rò rỉ hoặc sắp nổ khi thấy nước đọng ngoài vỏ. Nhưng theo chuyên gia Gas South giải thích, đây là hiện tượng vật lý bình thường. Do gas ở trong bình chuyển từ pha lỏng sang pha hơi sẽ thu bớt nhiệt ở trong bình gas, dẫn đến vỏ bình gas bị lạnh, gây ngưng tụ nước ở bên ngoài vỏ bình gas, dẫn đến hiện tượng vỏ bình gas đổ mồ hôi.

Khoảng cách và vị trí đặt bình chuẩn 1,5 mét. Bình gas phải luôn đặt đứng, ở vị trí thấp hơn bếp. Giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa bình gas với bếp đun hay các thiết bị điện/nguồn nhiệt. Tủ bếp chứa bình gas cần có lỗ thông hơi, tránh nhốt quá kín. Dây dẫn gas không được chạm vào bề mặt nóng của bếp hay đáy nồi.

Khi ngửi thấy mùi gas trong nhà, Công ty Gas Pacific Petro khuyến cáo người dân cần bình tĩnh thực hiện chính xác 5 bước theo thứ tự sau:

1. Tuyệt đối không tạo tia lửa điện: KHÔNG bật/tắt công tắc điện, quạt, thiết bị điện; KHÔNG dùng bật lửa, diêm hay gọi điện thoại ngay tại khu vực rò rỉ.

2. Cảnh báo và mở cửa thông gió nhẹ nhàng: Hô khoán để người thân sơ tán. Mở nhẹ nhàng tất cả cửa sổ, cửa chính cho gió lùa làm loãng khí gas (mở nhẹ tay để tránh va quẹt tạo ma sát sinh lửa).

3. Khóa van bình gas ngay lập tức: Nhanh chóng xoay núm van cổ bình theo chiều kim đồng hồ để ngắt nguồn gas (nếu vị trí an toàn).

4. Di chuyển ra xa mới gọi hỗ trợ: Ra ngoài khu vực thông thoáng mới dùng điện thoại gọi đại lý gas hoặc đường dây nóng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 114.

5. Kiểm tra toàn diện trước khi sử dụng lại: Chỉ sử dụng lại bếp sau khi kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã kiểm tra, xử lý dứt điểm rò rỉ và xác nhận an toàn.

6 nguyên tắc quản lý gas an toàn cho các đại lý Các chuyên gia từ Hiệp hội Kinh doanh Khí hoá lỏng TP.HCM (HOBA) nhấn mạnh các đại lý cần tuân thủ: Kiểm định vỏ bình: Chỉ phân phối bình gas còn hạn kiểm định, vỏ không móp méo hay rỉ sét. Bảo quản đúng chuẩn: Đặt bình thẳng đứng trong kho thông thoáng, không chất chồng quá độ cao quy định. Vận chuyển an toàn: Chèn buộc cẩn thận, tránh va đập trên đường. Hướng dẫn và kiểm tra tận nhà: Kỹ thuật viên giao gas phải kiểm tra độ kín van dây bằng bọt xà phòng khi lắp đặt. Huấn luyện phòng cháy chữa cháy: Nhân viên đại lý phải thuần thục kỹ năng phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố. Tuân thủ pháp luật: Chấp hành nghiêm mọi quy định an toàn phòng cháy chữa cháy về khí gas. Việc chủ động kiểm tra hệ thống gas định kỳ, thay dây dẫn sau 1 - 2 năm và van gas sau 2 - 3 năm theo khuyến cáo của cơ quan chức năng là giải pháp căn cơ để bảo vệ an toàn cho cả gia đình.