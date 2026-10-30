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Nguyễn Vinh Phúc thắng giải Quay phim xuất sắc nhất: 'Món quà vô giá cho bố Vinh Sơn'

tác giả
LAN HƯƠNG
và 1 tác giả khác
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Với phim điện ảnh Hearing, tay máy Nguyễn Vinh Phúc - con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục Quay phim xuất sắc nhất tại Asia Pacific Screen Awards (Giải thưởng Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương).

Con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thắng giải Quay phim xuất sắc nhất - Ảnh 1.

Nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc - Ảnh: FBNV

Tối 30-10, lễ trao giải Asia Pacific Screen Awards công bố nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc giành giải Quay phim xuất sắc nhất (Best Cinematography) với phim Hearing (đạo diễn Lê Bảo).

Variety dành lời khen cho tài năng của Nguyễn Vinh Phúc

Hạng mục Best Cinematography năm nay có 5 đề cử. Bên cạnh Nguyễn Vinh Phúc, các ứng viên gồm Batara Goempar với phim Four Seasons in Java, Gigi Samsonadze và Giorgi Shvelidze với Guria, Warwick Thornton với Wolfram và Emo Weemhoff với The Burning Giants.

Theo hồ sơ giới thiệu nghệ sĩ của Asia Pacific Screen Awards, Nguyễn Vinh Phúc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. 

Con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thắng giải Quay phim xuất sắc nhất - Ảnh 2.

Nguyễn Vinh Phúc giành giải Quay phim xuất sắc nhất - Ảnh: Asia Pacific Screen Awards

Cha anh là đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, nổi tiếng với phim truyền hình Đất phương Nam.

Anh tiếp xúc với điện ảnh thông qua một xưởng làm phim khi mới 16 tuổi. 

Nguyễn Vinh Phúc bắt đầu với vai trò quay phim trong các phim ngắn tham gia liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Anh lần đầu đảm nhận vị trí đạo diễn hình ảnh cho phim điện ảnh dài KFC (2016), phim độc lập của Việt Nam được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam.

Sau đó, Nguyễn Vinh Phúc tham gia nhiều dự án điện ảnh có dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. 

Trong số này có Ròm giành giải New Currents tại Liên hoan phim BusanCu li không bao giờ khóc đoạt giải GWFF dành cho phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin.

Con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thắng giải Quay phim xuất sắc nhất - Ảnh 3.

Hearing được tạp chí Variety khen ngợi về mặt hình ảnh - Ảnh: Locarno Film Festival

Hearing khai thác những rạn nứt trong một gia đình, những tổn thương giữa các thế hệ và quá trình con người tìm cách giao tiếp sau thời gian dài xa cách.

Trong bài viết đăng ngày 10-8, nhà phê bình Guy Lodge của tạp chí Variety nhận xét phần hình ảnh do Nguyễn Vinh Phúc thực hiện có sự điềm tĩnh, chính xác trong quan sát, sử dụng ánh sáng với những mảng bóng tối sâu. 

Các khuôn hình được xây dựng để ghi lại những chuyển động nhỏ trong đời sống, cảm xúc bị che giấu và những khoảnh khắc bất thường.

Món quà ý nghĩa dành tặng người cha quá cố

Thông tin Nguyễn Vinh Phúc đoạt giải thưởng được đạo diễn Trinh Hoan chia sẻ trên trang Facebook cá nhân đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả. Không ít người cho rằng đây là món quà tinh thần ý nghĩa mà Vinh Phúc dành tặng người cha quá cố - đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thắng giải Quay phim xuất sắc nhất - Ảnh 4.

Xúc động hình ảnh đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ôm con trai lần cuối - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng, nghệ sĩ Cát Phượng xúc động viết: "Giỏi quá. Chúc mừng con Phúc ơi! Ba con sẽ rất vui và hãnh diện về con".

Trong khi đó, nghệ sĩ Minh Trang gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng Phúc, món quà vô giá cho bố Vinh Sơn".

Ngày 22-10, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người đứng sau những bộ phim nổi tiếng như Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Đặc biệt, hình ảnh cuối cùng của ông bên con trai Nguyễn Vinh Phúc đã khiến nhiều người xúc động.

Trong những giây phút cuối đời, dù sức lực đã cạn kiệt, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vẫn cố gắng vòng tay ôm con trai. Khoảnh khắc ấy khắc họa tình yêu thương ông dành cho con và gia đình.

Asia Pacific Screen Awards (APSA) là giải thưởng điện ảnh quốc tế thường niên được thành lập vào năm 2007, nhằm tôn vinh những bộ phim và nhà làm phim xuất sắc đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Asia Pacific Screen Awards vinh danh các phim điện ảnh có chất lượng nghệ thuật nổi bật, đồng thời đề cao sự đa dạng văn hóa. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc nhất, Diễn xuất xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất, Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất...

Với uy tín và tầm ảnh hưởng trong khu vực, Asia Pacific Screen Awards được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh quốc tế quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương.

Con trai đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thắng giải Quay phim xuất sắc nhất: Món quà đặc biệt dành cho cha - Ảnh 5.Hồng Ánh, Nguyễn Hùng Thuận và nhiều nghệ sĩ biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn không chỉ tạo nên vai diễn để đời cho các nghệ sĩ, mà còn là người thầy quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của họ.

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LAN HƯƠNG - HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Nguyễn Vinh Sơn Lê bảo Việt Nam Nguyễn Vinh Phúc Variety

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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