Người vợ ma của kịch Hồng Vân lại xuất ngoại

Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân đã có 20 năm diễn xuyên suốt vai Thủy, người vợ vì hờn ghen mà gây nên bi kịch, trong vở Người vợ ma ở Sân khấu kịch Hồng Vân - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong chuyến đến Úc lần này, Sân khấu kịch Hồng Vân sẽ đem vở kịch mang màu sắc kinh dị Người vợ ma đến ba thành phố của Úc. Cụ thể, vở sẽ có ba suất diễn ngày 13, 16 và 20-11 tại Perth, Adelaide và Brisbane.

Kịch Hồng Vân tìm cơ hội lưu diễn các nước.

NSND Hồng Vân cho Tuổi Trẻ biết hồi tháng 7 năm nay là lần đầu tiên vở kịch Người vợ ma được xuất ngoại. Lần đó, vở diễn hai suất tại Melbourne và Sydney. Chuyến đi được thực hiện qua sự kết nối của nghệ sĩ Ốc Thanh Vân.

Bước đầu thăm dò thành công khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả nên Người vợ ma tiếp tục có thêm hành trình đến Úc trong tháng 11.

Người vợ ma (tác giả: Xuyên Lâm, đạo diễn: Thái Hòa) ra đời vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng tạo được tiếng vang, được xem là vở mở đầu tạo nên trào lưu kịch kinh dị ở TP.HCM.

Đến nay, hơn 20 năm, Người vợ ma vẫn được xếp lịch diễn đều đặn hàng tuần ở Sân khấu Hồng Vân, là vở kịch ăn khách nhất của sân khấu này với hàng ngàn suất diễn.

Cảnh trong vở Người vợ ma - Ảnh: LINH ĐOAN

Trước khi có những chuyến xuất ngoại, bà bầu Hồng Vân cũng đã đem Người vợ ma đi diễn vài tỉnh, thành trong nước.

Chuyến đi đến Úc, Người vợ ma có sự tham gia của các nghệ sĩ Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Hòa Hiệp, Trúc Anh, Lạc Hoàng Long, Công Danh, Khôi Nguyên, Tuấn Anh.