Người Việt cùng đoàn xe 5 nước 'cày' 630km xuyên Thái Lan - Lào

Hành trình BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Cross Borders Caravan 2026 diễn ra tại Thái Lan và Lào - Ảnh: BTC

Hành trình BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Cross Borders Caravan 2026 vừa diễn ra tại Thái Lan và Lào, quy tụ 52 chuyên gia và người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ô tô đến từ 5 quốc gia gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Philippines.

Chương trình khởi hành từ ngày 1-10, kéo dài 5 ngày 4 đêm với tổng quãng đường khoảng 630km. Đoàn xe di chuyển qua nhiều dạng địa hình, từ đường đất đến các cung đường đồi núi quanh co, kết hợp trải nghiệm lái xe với khám phá văn hóa địa phương.

Hành trình 630km xuyên biên giới, trải nghiệm nhiều địa hình

Với chủ đề Cross Borders (Hành trình xuyên biên giới), chương trình tập trung vào ba nội dung chính gồm kỹ năng lái xe, khả năng thích ứng với địa hình và khám phá văn hóa bản địa.

Các thành viên trải nghiệm nhiều điều kiện đường sá, từ những đoạn đường đất cho phép di chuyển ở tốc độ cao đến các cung đường núi nhiều khúc cua, đòi hỏi khả năng kiểm soát phương tiện.

Với sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Khon Kaen, đoàn xuất phát từ Khon Kaen (Thái Lan), di chuyển đến thủ đô Vientiane (Lào) trước khi trở lại Udon Thani (Thái Lan).

Chặng đầu tiên dài hơn 320km, từ Khon Kaen đến Chiang Khan. Đây cũng là chặng dài nhất trong hành trình. Đoàn đi qua khu vực hẻm núi Nam Nao, nơi có nhiều đoạn đường uốn lượn giữa địa hình đồi núi.

Đoàn đã đi qua nhiều loại địa hình khác nhau - Ảnh: BTC

Trong ngày thứ hai, đoàn tiếp tục di chuyển khoảng 150km qua Loei, vượt biên giới Thái Lan - Lào để đến Vientiane. Bên cạnh hoạt động lái xe, các thành viên còn có dịp tìm hiểu cảnh quan và đời sống địa phương dọc sông Mekong.

Ở chặng cuối, đoàn ghé thăm Phra That Luang, công trình văn hóa nổi tiếng tại Lào, trước khi trở về Udon Thani trên quãng đường hơn 160km.

Phu Foi Lom là một trong những địa điểm trải nghiệm địa hình cuối cùng. Tại đây, các thành viên tiếp tục điều khiển xe qua nhiều điều kiện đường sá khác nhau trước khi kết thúc chuyến đi.

Lốp BFGoodrich KO3 chạy trên nhiều dạng đường

Trong suốt hành trình, các phương tiện đều sử dụng lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3. Đây là thế hệ kế nhiệm KO2, được nhà sản xuất cải tiến về độ bền, khả năng bám đường và tuổi thọ gai lốp.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là công nghệ CoreGard giúp gia cố hông lốp, kết hợp thiết kế khối gai so le Advanced Deflection Design. Theo BFGoodrich, cấu trúc này giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng khi lốp tiếp xúc với sỏi đá và các chướng ngại vật.

Những chiếc xe không ngán địa hình nào - Ảnh: BTC

Ngoài ra, KO3 có thiết kế vai lốp dạng răng cưa, kết hợp các thanh chống bám bùn Mud Phobic Bars và hợp chất cao su mặt gai được cải tiến. Những thay đổi này nhằm tăng khả năng bám đường và kiểm soát xe trên các bề mặt đất, sỏi đá hoặc bùn lầy.

Bề mặt tiếp xúc với mặt đường cũng được tối ưu, đi cùng hệ thống rãnh gai phụ tự khóa 3D. Theo nhà sản xuất, thiết kế này giúp phân bổ lực đều hơn, hạn chế tình trạng mòn không đồng đều.

BFGoodrich KO3 hướng đến nhóm khách hàng sử dụng xe bán tải, SUV và xe hai cầu, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình.

Tại Việt Nam, dòng lốp này được giới thiệu từ năm 2024, với nhiều kích thước dành cho xe bán tải, SUV và xe đa địa hình.

Một số hình ảnh khác của hành trình - Ảnh: BTC

Sự tham gia của các đại diện Việt Nam tại chương trình năm nay tiếp nối những chuyến trải nghiệm xe địa hình được tổ chức trong khu vực Đông Nam Á. Năm 2024, các khách mời Việt Nam tham gia hành trình caravan xuyên biên giới Lào - Việt Nam. Sang năm 2025, chương trình diễn ra tại miền Bắc Thái Lan, với cung đường đi qua hơn 4.000 khúc cua. Trong số những người Việt tham gia cả hai chương trình có ông Bùi Hữu Việt, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải Việt Nam. Đến năm 2026, hành trình tiếp tục được tổ chức trên tuyến đường xuyên biên giới Thái Lan - Lào, với sự góp mặt của các đại diện đến từ 5 quốc gia. Ngoài các hoạt động lái xe, chương trình còn có những điểm dừng khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương. Đây cũng là dịp để các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sử dụng xe và di chuyển trên địa hình khó. Sau 5 ngày, đoàn kết thúc hành trình tại Udon Thani, hoàn thành quãng đường khoảng 630km qua Thái Lan và Lào.