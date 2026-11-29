Ông Phum Chirathivat, người thừa kế thế hệ thứ tư của gia tộc tỉ phú Chirathivat - Ảnh: BANGKOK POST

Ngày 29-11, báo Khaosod English (Thái Lan) đưa tin ông Phum Chirathivat, người thừa kế thế hệ thứ tư của gia tộc tỉ phú Chirathivat, đã qua đời sau một vụ tai nạn vào tối 27-11.

Gia đình Chirathivat cùng ban lãnh đạo Central Group và các công ty thành viên đã công bố lịch tổ chức tang lễ từ ngày 1 đến 3-12 tại chùa Wat Debsirindrawas ở thủ đô Bangkok.

Hiện thông tin chi tiết về vụ tai nạn chưa được công bố.

Lãnh đạo trẻ của đế chế bán lẻ Thái

Theo báo The Nation, ông Phum là con trai bà Nitsinee Chirathivat, thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc Chirathivat, tức chắt của ông Tiang Chirathivat - nhà sáng lập Central Group.

Tập đoàn Central Group hiện do ông Tos Chirathivat, cháu nội nhà sáng lập, điều hành.

Trong số những thành viên thuộc thế hệ thứ tư tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình, ông Phum được biết đến với vai trò mở rộng lĩnh vực kinh doanh khách sạn và phát triển các mảng đầu tư mới.

Ông tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Đại học Tufts và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California ở Los Angeles (Mỹ).

Trước khi trở về Thái Lan tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình, ông từng giữ chức phó chủ tịch tại L Catterton, công ty đầu tư được hậu thuẫn bởi tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp, tham gia quản lý quỹ đầu tư trị giá hơn 1,6 tỉ USD.

Tại Central Pattana (CPN), doanh nghiệp phát triển bất động sản và trung tâm thương mại thuộc Central Group, ông Phum giữ vai trò lãnh đạo mảng khách sạn và đầu tư thay thế.

Ông đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng chuỗi khách sạn GO Hotel tại Thái Lan, đồng thời phụ trách các lĩnh vực đầu tư mới như trung tâm dữ liệu và đầu tư mạo hiểm.

Ông cũng là nhà đồng sáng lập CG Capital, công ty ra mắt quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên trị giá 10 tỉ baht vào năm 2024, tập trung vào lĩnh vực khách sạn, du lịch và bất động sản cao cấp.

Gia tộc giàu thứ tư Thái Lan

Theo bảng xếp hạng do tạp chí Forbes công bố tháng 7-2026, gia tộc Chirathivat sở hữu khối tài sản trị giá 11,7 tỉ USD, đứng thứ tư trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan.

Hoạt động kinh doanh của gia tộc này trải rộng từ bán lẻ, bất động sản thương mại đến khách sạn, với sự hiện diện tại nhiều thị trường châu Á và châu Âu.

Tại Việt Nam, Central Group được người tiêu dùng biết đến thông qua hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại GO!, Tops Market, Lan Chi Mart cùng một số thương hiệu bán lẻ khác.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2012, tập đoàn Thái Lan đã thực hiện nhiều thương vụ mở rộng hoạt động kinh doanh, đáng chú ý là thương vụ mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam năm 2016.

Central Group đã đầu tư khoảng 1,5 tỉ USD vào Việt Nam và có kế hoạch đầu tư thêm 1,5 tỉ USD trong 10 năm tới.

Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai của Central Retail, sau Thái Lan, đóng góp khoảng 20% doanh thu của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2026.