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An Giang khởi công trung tâm thương mại chuẩn bị phục vụ Năm APEC 2027

tác giả
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

An Giang khởi công dự án trung tâm thương mại GO! hơn 16.000m2, hoàn thành trong năm 2027, một trong những hạ tầng sẵn sàng phục vụ Năm APEC 2027.

An Giang khởi công trung tâm thương mại GO! Rạch Giá, chuẩn bị phục vụ Năm APEC 2027 - Ảnh 1.

An Giang sẽ có thêm trung tâm thương mại GO! Rạch Giá, là một trong những công trình phục vụ cho Năm APEC 2027

Ngày 27-10, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khởi công dự án trung tâm thương mại GO! Rạch Giá.

Dự án có tổng diện tích hơn 16.000m2, được xây dựng với mô hình đa tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thông qua các dịch vụ, tiện ích như đại siêu thị GO! và khu vực phụ trợ siêu thị (kho hàng, chăm sóc khách hàng, ẩm thực) kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa nhu yếu phẩm; khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống; khu vui chơi giải trí; các chuỗi cửa hàng tiện ích; các nhãn hiệu thời trang…

Theo kế hoạch, dự án GO! Rạch Giá sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động cuối năm 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết An Giang xác định phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Đồng thời mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa là những nhiệm vụ quan trọng nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

"Theo quan điểm của tỉnh, hiệu quả của dự án không chỉ được đánh giá ở quy mô đầu tư hay thời điểm công trình hoàn thành, mà còn ở những giá trị lâu dài mang lại cho nền kinh tế địa phương. 

Đặc biệt khả năng kết nối hệ thống phân phối với hoạt động sản xuất, mở rộng đầu ra cho hàng hóa và tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hiện đại.

Với tinh thần đó, tỉnh An Giang mong muốn Central Retail quan tâm tăng cường kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP và các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng và điều kiện kinh doanh. 

Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa, thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và phân phối, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và người dân địa phương", ông Phong nói.

An Giang khởi công trung tâm thương mại GO! Rạch Giá, chuẩn bị phục vụ Năm APEC 2027 - Ảnh 3.Chủ tịch Quốc hội: Phải giúp nhà đầu tư nhiều hơn để kịp APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và đơn vị liên quan quan tâm vệ sinh cảnh quan môi trường, hỗ trợ nhà đầu tư nhiều hơn nữa để làm nhanh dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc.

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    Chủ đề: Phú Quốc Đại siêu thị GO! An Giang Central Retail

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