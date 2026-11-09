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Người phụ nữ có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đức là ai?

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Từ một kỹ thuật viên trực thăng đến chính khách được nhiều đảng ủng hộ, bà Ilse Aigner đang đứng trước cơ hội trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đức.

Chân dung người phụ nữ có thể làm nên lịch sử tổng thống Đức - Ảnh 1.

Bà Ilse Aigner dự Đại hội Đảng Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) tại Munich hồi tháng 10 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 8-11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận ông có kế hoạch đề cử nữ chính trị gia Ilse Aigner làm Tổng thống tiếp theo vào năm 2027. Nếu được bầu, nữ chính trị gia 61 tuổi sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Đức.

Bà hiện là Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria, thuộc Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU), đảng chị em của Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) do ông Merz lãnh đạo.

Khởi đầu với nghề sửa radio, tivi

Bà Ilse Aigner sinh ngày 7-12-1964 tại Feldkirchen-Westerham, miền nam nước Đức. Theo Đài DW, bà là con gái út trong gia đình có bốn chị em gái, cha làm thợ điện. Bà theo Công giáo và hiện chưa kết hôn.

Trước khi bước vào chính trường, bà theo đuổi công việc kỹ thuật. Năm 1985, bà hoàn thành chương trình đào tạo nghề sửa radio, tivi, rồi làm việc tại cơ sở kinh doanh điện của gia đình trong ba năm. Sau đó bà tiếp tục học và lấy bằng kỹ thuật viên điện vào năm 1990.

Từ năm 1990 đến 1994, bà tham gia phát triển hệ thống điện cho trực thăng tại Eurocopter. Cũng trong giai đoạn này, bà hoạt động tại các hội đồng địa phương, trước khi trở thành nghị sĩ bang Bavaria năm 1994.

Năm 1998, bà được bầu vào Quốc hội liên bang. Từ năm 2008 đến 2013, bà giữ chức Bộ trưởng Thực phẩm, Nông nghiệp và Bảo vệ người tiêu dùng trong chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel.

Trở về Bavaria năm 2013, bà giữ chức Phó thủ hiến kiêm Bộ trưởng phụ trách kinh tế, năng lượng và công nghệ, sau đó chuyển sang phụ trách nhà ở, xây dựng và giao thông.

Từ năm 2018, bà đứng đầu Nghị viện Bavaria, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động nghị viện và chủ trì các phiên họp toàn thể.

Gần gũi nhưng kiên quyết

Theo Hãng tin AFP, sức hút của bà Aigner một phần đến từ phong cách ấm áp, gần gũi đặc trưng của người Bavaria. Hình ảnh bà mặc váy truyền thống dirndl tại các lễ hội đã trở nên quen thuộc với người dân trong bang.

Trên chính trường, bà được nhiều người ủng hộ bởi khả năng tìm kiếm sự đồng thuận. Khi điều hành nghị viện bang, bà được nhận xét là kiên quyết nhưng công bằng trong cách ứng xử với các nghị sĩ thuộc Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu.

Bà cũng từng kêu gọi xây dựng một xã hội hòa giải. Trong bối cảnh chia rẽ chính trị tại Đức ngày càng sâu sắc, những người ủng hộ xem đây là phẩm chất cần thiết ở một nguyên thủ.

Bà Aigner cũng không coi việc hạ bệ đối thủ là cách để tiến thân. Trả lời phỏng vấn báo Die Zeit, bà nói mình không phải người luôn tìm cách đánh gục người khác, cũng như không có bản năng đấu đá quyết liệt.

Chân dung người phụ nữ có thể làm nên lịch sử tổng thống Đức - Ảnh 2.

Bà Ilse Aigner trong trang phục dirndl truyền thống của vùng Bavaria - Ảnh: ILSE AIGNER

Cơ hội làm nên lịch sử

Theo DW, nếu đắc cử, bà Aigner sẽ trở thành Tổng thống thứ 13 của nước Đức thời hậu chiến, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên và chính trị gia CSU đầu tiên giữ cương vị này.

Bà được kỳ vọng kế nhiệm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, người nhậm chức từ tháng 3-2017 và sắp kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai.

Hiện bà đang có nhiều thuận lợi khi Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác trong liên minh cầm quyền với CDU/CSU, đã phát tín hiệu ủng hộ. Chủ tịch SPD Lars Klingbeil cho biết đảng này hoan nghênh và sẽ hậu thuẫn nếu CDU chính thức đề cử bà.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 30-1-2027 tại Hội nghị Liên bang, gồm 630 nghị sĩ Quốc hội liên bang và 630 đại biểu do các bang lựa chọn.

Theo DW, CDU/CSU và SPD đang nắm đa số tại cơ quan này, tạo lợi thế lớn cho bà Aigner. Ông Merz còn được cho là sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ Đảng Xanh, củng cố cơ hội đưa bà trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Đức.

Chân dung người phụ nữ có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đức - Ảnh 4.Đức có thể có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Thủ tướng Friedrich Merz đề cử chính trị gia Ilse Aigner làm Tổng thống Đức, mở đường để nước này có người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị nguyên thủ quốc gia.

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    Chủ đề: tổng thống Đức

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