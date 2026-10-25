Người ngồi trong ô tô kéo lê xe cải tiến, tài xế bị phạt 900.000 đồng

Chiếc ô tô con kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường tỉnh 281, đoạn qua xã Trung Kênh, thành phố Bắc Ninh gây xôn xao dư luận - Video: Cục CSGTxử

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 23-10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. (46 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi điều khiển ô tô kéo xe khác.

Trước đó, khoảng 14h ngày 17-10, chiếc ô tô do bà T. cầm lái chạy trên đường tỉnh 281, đoạn qua xã Trung Kênh, Bắc Ninh.

Khi xe chạy cửa phía sau ô tô mở. Một người ngồi bên trong dùng tay giữ hai càng của chiếc xe cải tiến để kéo xe này đi theo.

Hình ảnh cho thấy chiếc xe cải tiến không được kết nối với ô tô bằng thiết bị chuyên dụng mà chỉ được giữ bằng tay người ngồi trên xe.

Cách vận chuyển này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi ô tô phanh gấp, chuyển hướng hoặc thay đổi tốc độ đột ngột, chiếc xe cải tiến phía sau có thể mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho các xe xung quanh.

Sau khi xác minh vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế, với mức phạt 900.000 đồng.