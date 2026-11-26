Ông Nguyễn Hùng Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC LÂN

Sinh sống tại khu phố 9, phường Xuân Hòa gần 15 năm qua, ông Nguyễn Xuân Tiếu (65 tuổi) bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và tự hào khi phường khởi công hàng loạt dự án nâng cấp chất lượng các công trình để phục vụ đời sống Nhân dân.

Ông kỳ vọng với công nghệ, kỹ thuật hiện đại cùng năng lực của các nhà thầu hiện nay, các công trình sẽ sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

Cùng chung niềm vui của nhiều người dân, bà Lê Thị Tùng (sinh sống tại khu phố 6) cho biết bản thân rất mong chờ.

"Việc triển khai thực hiện mô hình thư viện số thông minh tạo ra không gian hiện đại, mở ra cơ hội học tập cho người dân. Con em phường Xuân Hòa có thêm môi trường rèn luyện, sáng tạo; người lớn tuổi, người lao động cũng có điều kiện tiếp cận công nghệ số", bà Tùng vui mừng.

Ông Nguyễn Xuân Tiếu (65 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) bày tỏ niềm vui khi phường khởi công sửa chữa, cải tạo nhiều dự án - Ảnh: NGỌC LÂN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hùng Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa - cho biết lễ khởi công các dự án là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và chất lượng phục vụ.

Tại buổi lễ, phường Xuân Hòa cũng ra mắt Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, ban này có vai trò đại diện cho người dân, có mặt tại các công trình để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư hơn 29 tỉ đồng cho 5 dự án Phường Xuân Hòa sẽ sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà, đất số 274 Võ Thị Sáu để thực hiện công trình thư viện số thông minh - Ảnh: NGỌC LÂN Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Xuân Hòa, đợt này, phường sẽ cải tạo trụ sở làm việc phường Xuân Hòa tại số 122 Trần Quốc Thảo; sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà, đất số 274 Võ Thị Sáu để thực hiện công trình thư viện số thông minh phường Xuân Hòa; sửa chữa cơ sở nhà, đất số 40 Cách Mạng Tháng Tám; sửa chữa cơ sở nhà, đất số 19B Võ Văn Tần; xây dựng mới công viên Xuân Hòa tại số 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Người dân Phú Nhuận vui mừng khi hàng loạt hẻm được nâng cấp Sáng 25-9, phường Phú Nhuận tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp các hẻm (đợt 1) và dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành tuyến đường sắt trên địa bàn phường.







