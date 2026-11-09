TP.HCM bắt đầu cải tạo rạch Văn Thánh, mở thêm đường ven rạch

Rạch Văn Thánh bít bùng cỏ dại và rác, ảnh chụp sáng 9-11 - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng nay 9-11, TP.HCM chính thức bắt tay vào thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây sau nhiều năm bị ô nhiễm và lấn chiếm.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án rạch Văn Thánh), dự án được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 345 ngày 28-6-2025.

Dùng gần 8.555,6 tỉ đồng cải tạo rạch Văn Thánh

Theo chủ đầu tư, dự án được chia thành 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 sẽ nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.743,5 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.812 tỉ đồng.

"Mục tiêu dự án sẽ giúp chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường, chống lấn chiếm bờ rạch, gây suy thoát nguồn nước, cải thiện môi trường cảnh quan các khu dân cư dọc hai bên rạch; tăng cường khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập úng cho các khu dân cư và công trình công cộng trong lưu vực.

Đồng thời dự án sẽ giúp kết hợp hành lang bảo vệ bờ rạch với xây dựng đường giao thông dọc rạch Văn Thánh, kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.

Với tuyến đường ven rạch mới hình thành sẽ nâng cao năng lực giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực dự án", ông Dũng cung cấp.

Cũng theo chủ đầu tư, phạm vi xây dựng dự án là toàn bộ các hạng mục trong ranh quy hoạch rạch Văn Thánh với diện tích 237.214m2 bắt đầu từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

"Thời gian chúng tôi thực hiện dự án thành phần 1 là 2 năm, giai đoạn 2026 - 2028. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết ô nhiễm môi trường, thoát nước chống ngập cho khu vực, kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố, chỉnh trang đô thị dọc tuyến rạch Văn Thánh", ông Dũng khẳng định.

Người dân vui mừng, thành phố chỉ đạo làm nhanh

Ảnh chụp đoạn đường ven rạch sẽ nối thông vào đường Võ Oanh. Việc làm đường ven rạch tạo ra trục giao thông mới kết nối khu vực, giải tỏa áp lực giao thông cho nơi đây - Ảnh: LÊ PHAN

Là người dân sống trong khu vực dự án, ông Nguyễn Trung Giá cho biết bà con đã mong chờ công trình từ lâu. Nay dự án chính thức khởi công, ông và nhiều cư dân dọc tuyến rạch rất phấn khởi.

"Con rạch ô nhiễm nặng nề, trời mưa thì ngập, trời nắng lại bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bà con.

Điều tôi ấn tượng là chính quyền các cấp thường xuyên có mặt tại khu vực để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Sự sâu sát đó khiến chúng tôi rất trân trọng và có thêm động lực tích cực hợp tác, bàn giao mặt bằng", ông Giá chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh, rạch là điều TP.HCM đặc biệt quan tâm.

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, từ nay đến năm 2030, chúng ta phải hoàn thành di dời toàn bộ khoảng 40.000 hộ dân trên kênh, rạch với tổng chiều dài khoảng gần 400km .

Tổng kinh phí để dành cho đề án chiếm khoảng 1/3 trong tổng số vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của toàn thành phố. Nói như vậy để thấy rằng thành phố đặc biệt quan tâm đến chương trình di dời nhà trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân ", Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Ông Dinh cũng chỉ đạo để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, thành phố đề nghị chủ đầu tư cũng như phường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công thực hiện thi công theo kế hoạch .

Đối với đơn vị thi công, thành phố yêu cầu ngay sau buổi lễ phải tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công đúng theo hợp đồng đã cam kết .

Khâu mặt bằng khó nhưng địa phương quyết làm Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì phải xác định là luôn luôn gặp khó khăn. Và đặc biệt, dự án cải tạo rạch Văn Thánh là dự án giải tỏa nhà trên kênh rạch cho nên vấn đề pháp lý, đảm bảo cho người dân tái định cư, ổn định cuộc sống gặp nhiều cái khó. "Khi chúng tôi thực hiện phương án giải tỏa bồi thường mặt bằng luôn nghĩ tới phải đảm bảo ổn định cho người dân để tạo sự đồng thuận. Dù khó khăn nhưng phường đã quyết tâm làm được", bà Quế chia sẻ.

Một góc rạch Văn Thánh bị nhà cửa lấn chiếm, nước đen ngòm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phối cảnh rạch Văn Thánh khi hoàn thành cải tạo - Ảnh: BHT

Các đại biểu thực hiện lễ khởi công dự án - Ảnh: LÊ PHAN