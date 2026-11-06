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TP.HCM nâng cấp, cải tạo hoa viên góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương nhanh hơn 1 tháng

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Sáng 6-11, phường Bình Phú, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp cải tạo hoa viên góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương.

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Lãnh đạo phường Bình Phú (TP.HCM) thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình nâng cấp cải tạo hoa viên góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương - Ảnh: KỲ PHONG

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Phối cảnh hoa viên góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương khi về đêm - Ảnh: CĐT

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Phú, đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, bao gồm sân nền cảnh quan, cây xanh và biểu tượng cổng chào với diện tích xây dựng khoảng 2.250m², với tổng mức đầu tư dự án 15 tỉ đồng.

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Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Phú làm chủ đầu tư, đã khởi công vào ngày 5-7 và dự kiến thời gian hoàn thành vào ngày 1-12.

Tuy nhiên đến 4-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Phú cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình, vượt tiến độ thi công gần 1 tháng so với kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phú - cho biết trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2025-2030, TP.HCM giao cho phường khoảng 2.500 tỉ đồng, đến nay đã giao được 193 tỉ đồng. Hiện địa phương cũng đã giải ngân khoảng 160 tỉ đồng trong tổng số trên, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

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Ông Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phú - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: KỲ PHONG

Từ đây đến cuối năm, phường Bình Phú sẽ khởi công thêm dự án xây mới trụ sở Công an phường và trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường trong tháng 12. Đồng thời, dự kiến khởi công xây dựng mới trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường vào tháng 1-2027.

Phường Bình Phú đang tập trung nguồn lực triển khai đo vẽ, kiểm đếm, xác định giá đất đền bù cho dự án cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa, dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng.

Song song đó, rà soát danh mục gần 30 dự án để xin bổ sung nguồn vốn trong thời gian tới, dự kiến khoảng 2.000 tỉ đồng. Ông Nguyễn Huy Thắng kỳ vọng rằng với sức đầu tư này sẽ đảm bảo sự phát triển phường Bình Phú giai đoạn mới ngày một tốt hơn.

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Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, bao gồm sân nền cảnh quan, cây xanh và biểu tượng cổng chào với diện tích xây dựng khoảng 2.250m² - Ảnh: KỲ PHONG

Dự kiến khởi công dự án xây mới Trường tiểu học Trần Văn Kiểu trong tháng 12

Ông Nguyễn Huy Thắng cho biết thêm theo kế hoạch của UBND TP.HCM, dự kiến trong tháng 12 sẽ tổ chức khởi công dự án xây dựng mới Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, theo hình thức BT.

Theo ông Thắng, hiện các sở ngành đang thẩm định hồ sơ của nhà đầu tư để chuẩn bị thực hiện khởi công dự án.

- Ảnh 6.7 ngày ẩm thực chay tại công viên Bình Phú: Từ món ăn, gian bếp đến sẻ chia xanh

Sau cơn mưa lớn, chiều tối công viên Bình Phú mát mẻ dễ chịu, thuận lợi để các gia đình, nhóm bạn đến tham quan, thưởng thức món chay và trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: phường Bình Phú đường An Dương Vương Cây xanh đường Võ Văn Kiệt chỉnh trang đô thị

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