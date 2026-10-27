Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới của năm 2026 thích rửa chén

Phong cách lịch lãm, trẻ trung của Noah Wyle - Ảnh: People

Ngày 27-10, tạp chí People công bố Noah Wyle (55 tuổi) là Sexiest Man Alive 2026 (Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2026). Anh kế nhiệm Jonathan Bailey, tài tử được vinh danh vào năm 2025.

Noah Wyle: 'Tôi nghĩ đây là một trò đùa'

Khi ngôi sao của The Pitt lần đầu biết tin mình sẽ được vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, anh không thể tin nổi. "Tôi nghĩ đây là một trò đùa. Chưa bao giờ, dù chỉ trong một triệu năm, tôi nghĩ mình sẽ được trao vinh dự này" - nam diễn viên chia sẻ.

May mắn thay, Sara (46 tuổi), vợ của Noah Wyle, thuyết phục được chồng rằng anh thực sự xứng đáng với danh hiệu.

Noah Wyle kể: "Cô ấy nghĩ tôi là một người đàn ông tốt, và con người tôi, cách tôi làm cha, làm chồng là những điều đáng được tôn vinh. Tôi chỉ nghĩ: 'Được rồi, nếu em đã nói vậy'. Cô ấy rất vui vì điều này chứng tỏ gu chọn bạn đời của cô ấy thật tuyệt".

Noah Wyle sinh năm 1971, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Mỹ - Ảnh: People

Nhìn cách Noah Wyle rạng rỡ hẳn lên khi Sara xuất hiện tại buổi chụp hình của anh hồi tháng 8, tại một biệt thự trên vách đá ở Malibu, cùng cô con gái Frances, 11 tuổi, và chú chó Labrador lông màu chocolate Lily của gia đình, có thể thấy ý kiến của ai mới thực sự quan trọng với anh.

Trở lại thập niên 1990, khi khiến hàng triệu trái tim rung động với vai bác sĩ Carter trẻ tuổi, điển trai trong bộ phim truyền hình ER, anh cùng các bạn diễn George Clooney, Eriq La Salle và Anthony Edwards từng xuất hiện trên trang bìa số báo đặc biệt mang tên "Những người đàn ông quyến rũ của ER".

Giờ đây, với The Pitt - bộ phim truyền hình y khoa đang tạo tiếng vang và sẽ trở lại với mùa 3 vào tháng 1 trên HBO Max - Noal Wyle đang trải qua điều mà anh gọi là "tia sét thứ hai trong đời mình".

Thành công của bộ phim, cùng hai giải Emmy Nam diễn viên chính xuất sắc nhất liên tiếp, khiến đây trở thành thời điểm thích hợp để tôn vinh bác sĩ Robby, nhân vật do Noal Wyle thủ vai.

Tạp chí People tiết lộ họ phải mất khá nhiều lời thuyết phục để Noah Wyle chấp nhận danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới - Ảnh: People

Bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc

Suy nghĩ về cuộc sống sẽ thay đổi ra sao sau danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, Noal Wyle hài hước nói: "Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ thay đổi mọi thứ. Tôi mong từ giờ trở đi, cuộc sống sẽ chỉ toàn rượu ngon, hoa hồng, sữa và mật ong.

Không, thực ra tôi không nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải nghe bạn bè và gia đình trêu chọc rất nhiều".

Noah Wyle lăng xê đồ jeans, giúp "hack tuổi" đáng kể - Ảnh: People

Ngoài công việc diễn xuất, Noah Wyle duy trì lối sống khá nền nếp. Anh thường chuẩn bị bữa sáng cho vợ và con gái, viết nhật ký, tập Pilates, dắt chó đi dạo và dành thời gian đọc sách.

Nam diễn viên cũng cố gắng hạn chế lướt điện thoại, dù thừa nhận hiếm khi có được một ngày nghỉ trọn vẹn.

Trong gia đình, Noah Wyle tự nhận mình là người đảm nhận việc rửa chén. Anh thậm chí khuyến khích những người đàn ông khác thử công việc này, bởi cho rằng đó là một cách thư giãn và giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Noah Wyle nhấn mạnh vai trò của sự hài hước, nhất là trong những giai đoạn khó khăn.

Theo Noah Wyle, chỉ cần có thể khiến nhau mỉm cười, hai vợ chồng đã có cơ hội lớn để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: People



Bên cạnh đó, Noah Wyle cũng thẳng thắn tiết lộ thói quen mua sắm trên Instagram là một trong những tật xấu khiến anh ít tự hào nhất.

Anh thường bị những lời quảng cáo về các món đồ sinh tồn hấp dẫn, dù bản thân có lẽ đã sở hữu đủ vật dụng cần thiết.

Trái lại, nam diễn viên rất ghét việc đến muộn. Anh thích có mặt sớm từ 5 đến 10 phút để tìm chỗ đỗ xe, tránh cảm giác vội vã và thong thả thưởng thức một ly đồ uống tại quầy bar.