Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phong cách 'Quả bóng vàng' Harry Kane: Vợ vui thì đời mới vui

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Harry Kane được xướng tên ở vị trí cao nhất tại lễ trao giải Quả bóng vàng (Ballon d’Or 2026), mọi thông tin về anh và phong cách thời trang thu hút sự chú ý của công chúng.

- Ảnh 1.

Tiền đạo Harry Kane cầm trên tay Quả bóng vàng tại nhà hát London Palladium - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), tiền đạo Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026 tại lễ trao giải tổ chức ở London (Anh). Đây là lần đầu tiên chân sút đang khoác áo Bayern Munich chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất bóng đá thế giới.

Không chỉ là một trong những gương mặt tiêu biểu của môn thể thao vua, Harry Kane còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Ngôi sao bóng đá hiểu rõ điều gì phù hợp với bản thân.

Bí quyết định hình phong cách ngoài sân cỏ

Trong cuộc phỏng vấn qua Zoom với GQ từ The Lodge, trung tâm huấn luyện đẳng cấp thế giới tại đại bản doanh của Tottenham ở phía bắc London vào năm 2022, Harry Kane chia sẻ quan điểm về phong cách và bí quyết tạo nên diện mạo ấn tượng.

Tiền đạo người Anh không chạy theo những xu hướng phô trương mà ưu tiên các thiết kế vừa vặn, gam màu trung tính cùng những món đồ có thể đồng hành lâu dài.

"Tôi rất thích những bộ suit đẹp. Tôi không thường xuyên ăn diện, nhưng một bộ suit vừa vặn có thể khiến bạn cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất và thật sự tự tin" - Harry Kane chia sẻ với GQ.

- Ảnh 2.

Với sở thích diện những bộ suit một hàng khuy vừa vặn, Harry Kane luôn xuất hiện lịch lãm - Ảnh: Danrhone

Trong đời thường, đội trưởng tuyển Anh hướng đến phong cách kín đáo. Anh cho biết không thích thu hút quá nhiều sự chú ý khi xuất hiện ở nơi công cộng, vì vậy thường chọn những gam màu trung tính thay vì trang phục sặc sỡ.

Tủ đồ của Harry Kane cũng phản ánh rõ tinh thần này. Anh say mê những món đồ quen thuộc như áo phông, quần jeans, áo khoác bomber, áo cổ lọ, giày thể thao và bốt.

d - Ảnh 1.

Dù ngày càng lựa chọn những thương hiệu cao cấp, Harry Kane khẳng định phong cách cá nhân không thay đổi nhiều theo thời gian - Ảnh: IGNV

- Ảnh 4.

Thói quen mặc những bộ đồ thể thao thoải mái cũng trở thành một phần trong phong cách sống của Harry Kane - Ảnh: Skechers

Harry Kane: 'Vợ vui thì đời mới vui'

Trong việc lựa chọn trang phục, Harry Kane còn có một người cố vấn đặc biệt: vợ anh - Katie Goodland. Cô thường thẳng thắn góp ý nếu nhận thấy một bộ đồ chưa phù hợp. "Đã có một vài lần cô ấy nhìn thấy tôi mặc thứ gì đó rồi nhẹ nhàng góp ý sau đó: 'Có lẽ anh đừng mặc bộ này lần nữa'" - Harry Kane kể.

Dù vậy, anh vẫn giữ chính kiến khi thực sự yêu thích một món đồ. Cách dung hòa giữa sở thích cá nhân và lời khuyên của bạn đời được Harry Kane tóm gọn bằng câu nói vui: "Nhưng như người ta nói, vợ vui thì đời mới vui".

- Ảnh 5.

Năm 2019, Harry Kane kết hôn với Katie Goodland. Cô là người gắn bó với anh từ thời thơ ấu - Ảnh: Evening Standard

Nếu có một hình mẫu về phong cách mà Harry Kane ngưỡng mộ, đó chính là David Beckham. Không chỉ là thần tượng trên sân cỏ, cựu đội trưởng tuyển Anh còn truyền cảm hứng cho cầu thủ về cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

TIN LIÊN QUAN

Trên sân cỏ, quan điểm thẩm mỹ của Harry Kane cũng nhất quán với phong cách thường ngày.

Anh yêu thích những mẫu áo đấu đơn giản, đặc biệt là các thiết kế của đội tuyển Anh với hai màu trắng và đỏ.

"Tôi không muốn mặc thứ gì quá khác thường, nhưng tôi phải làm theo những gì được yêu cầu, nếu không sẽ mất việc" - Harry Kane hài hước nói khi nhắc đến trang phục thi đấu.

d - Ảnh 2.

Tuy nhiên, với giày bóng đá, tiền đạo này lại sẵn sàng lựa chọn những thiết kế nổi bật hơn. Anh đặc biệt yêu thích những đôi giày màu trắng có họa tiết nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn trên sân - Ảnh: IGNV

d - Ảnh 3.

Sự tương phản giữa trang phục thi đấu và giày đá bóng cho thấy Harry Kane không hoàn toàn né tránh những chi tiết cá tính, mà chỉ sử dụng chúng có chừng mực - Ảnh: IGNV

Tiền đạo Harry Kane nổi tiếng là người rất đam mê môn golf - Video: IGNV

Harry Kane cũng chú trọng đến việc chăm sóc ngoại hình. Việc tỉa râu mỗi ngày trước khi tắm cũng là thói quen không thể thiếu.

Với lịch trình thi đấu và tập luyện thường xuyên ngoài trời, Harry Kane đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ làn da. "Ngày nào tôi cũng sử dụng sản phẩm kết hợp giữa kem chống nắng và kem dưỡng ẩm" - anh cho biết, đồng thời giải thích rằng nắng, gió và mưa đều có thể ảnh hưởng đến da.

Nước hoa cũng là món đồ không thể thiếu. "Trước khi ra khỏi nhà, tôi xịt một chút và xem đó như cách khởi động ngày mới" - Harry Kane chia sẻ.

- Ảnh 6.Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của David Beckham

Qua nhiều năm, David Beckham xây dựng một bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ, kết hợp nét thanh lịch cổ điển với tinh thần hiện đại, cá tính.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HY THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phong cách thời trang cầu thủ Harry Kane thời trang quả bóng vàng

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất