Phong cách 'Quả bóng vàng' Harry Kane: Vợ vui thì đời mới vui

Tiền đạo Harry Kane cầm trên tay Quả bóng vàng tại nhà hát London Palladium - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), tiền đạo Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026 tại lễ trao giải tổ chức ở London (Anh). Đây là lần đầu tiên chân sút đang khoác áo Bayern Munich chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất bóng đá thế giới.

Không chỉ là một trong những gương mặt tiêu biểu của môn thể thao vua, Harry Kane còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Ngôi sao bóng đá hiểu rõ điều gì phù hợp với bản thân.

Bí quyết định hình phong cách ngoài sân cỏ

Trong cuộc phỏng vấn qua Zoom với GQ từ The Lodge, trung tâm huấn luyện đẳng cấp thế giới tại đại bản doanh của Tottenham ở phía bắc London vào năm 2022, Harry Kane chia sẻ quan điểm về phong cách và bí quyết tạo nên diện mạo ấn tượng.

Tiền đạo người Anh không chạy theo những xu hướng phô trương mà ưu tiên các thiết kế vừa vặn, gam màu trung tính cùng những món đồ có thể đồng hành lâu dài.

"Tôi rất thích những bộ suit đẹp. Tôi không thường xuyên ăn diện, nhưng một bộ suit vừa vặn có thể khiến bạn cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất và thật sự tự tin" - Harry Kane chia sẻ với GQ.

Với sở thích diện những bộ suit một hàng khuy vừa vặn, Harry Kane luôn xuất hiện lịch lãm - Ảnh: Danrhone

Trong đời thường, đội trưởng tuyển Anh hướng đến phong cách kín đáo. Anh cho biết không thích thu hút quá nhiều sự chú ý khi xuất hiện ở nơi công cộng, vì vậy thường chọn những gam màu trung tính thay vì trang phục sặc sỡ.

Tủ đồ của Harry Kane cũng phản ánh rõ tinh thần này. Anh say mê những món đồ quen thuộc như áo phông, quần jeans, áo khoác bomber, áo cổ lọ, giày thể thao và bốt.

Dù ngày càng lựa chọn những thương hiệu cao cấp, Harry Kane khẳng định phong cách cá nhân không thay đổi nhiều theo thời gian - Ảnh: IGNV

Thói quen mặc những bộ đồ thể thao thoải mái cũng trở thành một phần trong phong cách sống của Harry Kane - Ảnh: Skechers

Harry Kane: 'Vợ vui thì đời mới vui'

Trong việc lựa chọn trang phục, Harry Kane còn có một người cố vấn đặc biệt: vợ anh - Katie Goodland. Cô thường thẳng thắn góp ý nếu nhận thấy một bộ đồ chưa phù hợp. "Đã có một vài lần cô ấy nhìn thấy tôi mặc thứ gì đó rồi nhẹ nhàng góp ý sau đó: 'Có lẽ anh đừng mặc bộ này lần nữa'" - Harry Kane kể.

Dù vậy, anh vẫn giữ chính kiến khi thực sự yêu thích một món đồ. Cách dung hòa giữa sở thích cá nhân và lời khuyên của bạn đời được Harry Kane tóm gọn bằng câu nói vui: "Nhưng như người ta nói, vợ vui thì đời mới vui".

Năm 2019, Harry Kane kết hôn với Katie Goodland. Cô là người gắn bó với anh từ thời thơ ấu - Ảnh: Evening Standard

Nếu có một hình mẫu về phong cách mà Harry Kane ngưỡng mộ, đó chính là David Beckham. Không chỉ là thần tượng trên sân cỏ, cựu đội trưởng tuyển Anh còn truyền cảm hứng cho cầu thủ về cách xây dựng hình ảnh cá nhân.

Trên sân cỏ, quan điểm thẩm mỹ của Harry Kane cũng nhất quán với phong cách thường ngày.

Anh yêu thích những mẫu áo đấu đơn giản, đặc biệt là các thiết kế của đội tuyển Anh với hai màu trắng và đỏ.

"Tôi không muốn mặc thứ gì quá khác thường, nhưng tôi phải làm theo những gì được yêu cầu, nếu không sẽ mất việc" - Harry Kane hài hước nói khi nhắc đến trang phục thi đấu.

Tuy nhiên, với giày bóng đá, tiền đạo này lại sẵn sàng lựa chọn những thiết kế nổi bật hơn. Anh đặc biệt yêu thích những đôi giày màu trắng có họa tiết nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn trên sân - Ảnh: IGNV

Sự tương phản giữa trang phục thi đấu và giày đá bóng cho thấy Harry Kane không hoàn toàn né tránh những chi tiết cá tính, mà chỉ sử dụng chúng có chừng mực - Ảnh: IGNV

Tiền đạo Harry Kane nổi tiếng là người rất đam mê môn golf - Video: IGNV

Harry Kane cũng chú trọng đến việc chăm sóc ngoại hình. Việc tỉa râu mỗi ngày trước khi tắm cũng là thói quen không thể thiếu. Với lịch trình thi đấu và tập luyện thường xuyên ngoài trời, Harry Kane đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ làn da. "Ngày nào tôi cũng sử dụng sản phẩm kết hợp giữa kem chống nắng và kem dưỡng ẩm" - anh cho biết, đồng thời giải thích rằng nắng, gió và mưa đều có thể ảnh hưởng đến da. Nước hoa cũng là món đồ không thể thiếu. "Trước khi ra khỏi nhà, tôi xịt một chút và xem đó như cách khởi động ngày mới" - Harry Kane chia sẻ.