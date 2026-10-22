Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của David Beckham

Mỗi khi máy quay hướng về David Beckham, người ta đều có thể tin rằng trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ đáng giá - Ảnh: IGNV

David Beckham nổi tiếng từ lâu đến mức người ta có thể xác định tương đối chính xác thời điểm một bức ảnh của anh được chụp chỉ qua kiểu tóc. Và những người đam mê cỗ máy thời gian cũng có thể làm điều tương tự, dựa vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

Trong những năm gần đây, bộ sưu tập của David Beckham - ít nhất là những chiếc đồng hồ anh đeo khi xuất hiện trước công chúng - đã trở nên tiết chế hơn đáng kể.

Một phần thay đổi này có thể đến từ việc David Beckham trở thành đại sứ thương hiệu Tudor vào năm 2017. Cựu danh thủ từng chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ một chiếc đồng hồ nói lên rất nhiều điều về một người. Nó là một phần trong tính cách của bạn".

Loạt đồng hồ Rolex của David Beckham

David Beckham có niềm đam mê lâu năm với thương hiệu đồng hồ mang tính biểu tượng này.

Trong vài thập kỷ qua, anh nhiều lần được bắt gặp đeo các mẫu Rolex, kể cả trong những giai đoạn anh ký kết hoặc kết thúc các hợp đồng đại sứ với những nhà sản xuất đồng hồ khác.

Đáng chú ý, đồng hồ Rolex có giá từ vài nghìn USD cho mẫu cơ bản đến hàng triệu USD cho các phiên bản hiếm.

Sự đắt đỏ này đến từ việc dùng vật liệu cao cấp, tự chế tác hầu hết linh kiện, quy trình kiểm định cực kỳ nghiêm ngặt và giá trị biểu tượng thương hiệu.

Mẫu Rolex được David Beckham thường xuyên lựa chọn là Deepsea Sea-Dweller. Sở hữu kết cấu chắc chắn cùng vành bezel bằng gốm, đồng hồ chịu được áp suất cực lớn ở độ sâu lên đến 3.900m - Ảnh: GQ



David Beckham cũng thường đeo Rolex Daytona 116500 bằng thép không gỉ. Mặt số đen kết hợp vành bezel bằng gốm tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại. Đây cũng là một trong những mẫu đồng hồ anh yêu thích khi tham dự các sự kiện như Wimbledon - Ảnh: WireImage

Với những dịp muốn tạo dấu ấn nổi bật hơn, David Beckham lựa chọn mẫu Rolex Yacht-Master II bằng vàng vàng. Đồng hồ trang bị chức năng đếm ngược, mang đến điểm nhấn màu sắc táo bạo cho bộ sưu tập - Ảnh: WWD



David Beckham cũng từng được bắt gặp đeo Rolex Day-Date 40 bằng vàng Everose. Mặt số xanh lá kết hợp vành bezel đính kim cương tạo nên diện mạo trẻ trung - Ảnh: GQ

Niềm đam mê Rolex của David Beckham còn mở rộng đến những mẫu đồng hồ cổ điển. Anh sở hữu một chiếc GMT-Master hai tông màu mang phong cách xưa, mặt số nâu và vành bezel cùng tông màu - Ảnh: WWD

Trong một lựa chọn táo bạo hơn, David Beckham sở hữu chiếc Rolex Deepsea Sea-Dweller với lớp phủ PVD màu đen toàn bộ - Ảnh: GQ

Những cỗ máy thời gian Tudor

David Beckham trở thành đại sứ Tudor từ năm 2017. Với phong cách mạnh mẽ, bản lĩnh cùng tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn, anh là hiện thân hoàn hảo cho triết lý "Born to Dare" (Sinh ra để táo bạo) mà hãng đồng hồ Thụy Sĩ theo đuổi.

Tudor Black Bay Chrono là một trong những mẫu đồng hồ David Beckham thường đeo. Thiết kế gợi nhớ đến phong cách cổ điển của Daytona, đồng thời được cập nhật những chi tiết hiện đại - Ảnh: Tudor

David Beckham cũng sở hữu Tudor Black Bay Chrono phiên bản thép kết hợp vàng. Những điểm nhấn bằng vàng cùng dây đeo nâu tạo nên diện mạo giao thoa giữa vẻ thể thao và sự lịch lãm - Ảnh: Tudor

Một điểm nhấn khác trong bộ sưu tập là Tudor Heritage Chrono Blue, lấy cảm hứng từ mẫu đồng hồ ra mắt vào thập niên 1970. Sự kết hợp màu sắc nổi bật cùng những đường nét hoài cổ mang đến diện mạo giàu cá tính - Ảnh: IGNV

Với Tudor Black Bay Fifty-Eight phiên bản xanh dương, David Beckham lựa chọn phong cách điềm đạm và tinh tế hơn. Đường kính 39mm mang lại tỉ lệ nhỏ gọn cùng vẻ ngoài cổ điển - Ảnh: IGNV

Phiên bản Tudor Fifty-Eight bằng đồng của Beckham có thể biến đổi diện mạo theo thời gian khi tiếp xúc với môi trường - Ảnh: Tudor

Phức tạp và quý hiếm

Chưa dừng lại ở đó, bộ sưu tập đồng hồ của David Beckham còn ghi dấu ấn với những cỗ máy thời gian sở hữu cơ chế vận hành phức tạp, kỹ thuật chế tác tinh xảo và giá trị sưu tầm đáng chú ý.

David Beckham sở hữu Jacob & Co. Global 3 với thiết kế cầu kỳ. Đồng hồ hiển thị nhiều múi giờ trên các mặt số riêng biệt, phù hợp với người thường xuyên di chuyển giữa những thành phố và quốc gia khác nhau như anh - Ảnh: IGNV

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong bộ sưu tập là Patek Philippe Celestial bằng bạch kim. Mẫu đồng hồ tái hiện bầu trời đêm tại Bắc bán cầu trên mặt số. Đây là một trong những thiết kế quý hiếm thu hút giới sưu tầm - Ảnh: Patek Philippe