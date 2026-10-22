Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của David Beckham

Qua nhiều năm, David Beckham xây dựng một bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ, kết hợp nét thanh lịch cổ điển với tinh thần hiện đại, cá tính.
David Beckham nổi tiếng từ lâu đến mức người ta có thể xác định tương đối chính xác thời điểm một bức ảnh của anh được chụp chỉ qua kiểu tóc. Và những người đam mê cỗ máy thời gian cũng có thể làm điều tương tự, dựa vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.
Trong những năm gần đây, bộ sưu tập của David Beckham - ít nhất là những chiếc đồng hồ anh đeo khi xuất hiện trước công chúng - đã trở nên tiết chế hơn đáng kể.
Một phần thay đổi này có thể đến từ việc David Beckham trở thành đại sứ thương hiệu Tudor vào năm 2017. Cựu danh thủ từng chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ một chiếc đồng hồ nói lên rất nhiều điều về một người. Nó là một phần trong tính cách của bạn".
Loạt đồng hồ Rolex của David Beckham
David Beckham có niềm đam mê lâu năm với thương hiệu đồng hồ mang tính biểu tượng này.
Trong vài thập kỷ qua, anh nhiều lần được bắt gặp đeo các mẫu Rolex, kể cả trong những giai đoạn anh ký kết hoặc kết thúc các hợp đồng đại sứ với những nhà sản xuất đồng hồ khác.
Đáng chú ý, đồng hồ Rolex có giá từ vài nghìn USD cho mẫu cơ bản đến hàng triệu USD cho các phiên bản hiếm.
Sự đắt đỏ này đến từ việc dùng vật liệu cao cấp, tự chế tác hầu hết linh kiện, quy trình kiểm định cực kỳ nghiêm ngặt và giá trị biểu tượng thương hiệu.
Những cỗ máy thời gian Tudor
David Beckham trở thành đại sứ Tudor từ năm 2017. Với phong cách mạnh mẽ, bản lĩnh cùng tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn, anh là hiện thân hoàn hảo cho triết lý "Born to Dare" (Sinh ra để táo bạo) mà hãng đồng hồ Thụy Sĩ theo đuổi.
Phức tạp và quý hiếm
Chưa dừng lại ở đó, bộ sưu tập đồng hồ của David Beckham còn ghi dấu ấn với những cỗ máy thời gian sở hữu cơ chế vận hành phức tạp, kỹ thuật chế tác tinh xảo và giá trị sưu tầm đáng chú ý.
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