Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Người đàn ông mang 3 khẩu súng đến gần Nhà Trắng, khai nghe tiếng nói xúi giết ông Trump

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Cơ quan Mật vụ Mỹ bắt giữ một người đàn ông mang ba khẩu súng cùng hàng chục viên đạn trong ô tô đỗ gần Nhà Trắng. Người này khai bị tiếng nói trong đầu xúi giục sát hại Tổng thống Donald Trump.

- Ảnh 1.

Các loại súng bị thu giữ từ chiếc xe gần Nhà Trắng, ngày 5-11 - Ảnh: DHS

Theo Hãng tin AP ngày 7-11, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã bắt giữ và khởi tố một nghi phạm sau khi phát hiện người này ngồi trong ô tô đỗ gần Nhà Trắng, mang theo nhiều súng đạn.

Nghi phạm khai rằng những tiếng nói trong đầu xúi giục anh ta sát hại Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), vụ bắt giữ diễn ra tối 5-11, sau khi lực lượng chức năng tiếp cận một người đàn ông có biểu hiện khả nghi trong chiếc xe đang đỗ.

Giới chức xác định nghi phạm là Ronny Yordrix Guanipa Chrinos. Khi bị kiểm tra, người này khai rằng những âm thanh kỳ lạ trong đầu hối thúc anh ta đến thủ đô Washington D.C. để sát hại ông Trump.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô nghi phạm sử dụng là xe ăn cắp. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ ba khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.

Guanipa Chrinos hiện bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm sử dụng trái phép phương tiện giao thông, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ súng ngắn không có giấy phép, tàng trữ súng trường không có giấy phép cùng các vi phạm liên quan đến quản lý vũ khí khác.

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, nghi phạm đã có phiên trình diện trước tòa lần đầu tại Tòa án cấp cao ở Washington D.C. ngày 6-11 và hiện vẫn bị giam giữ, không được tại ngoại.

- Ảnh 2.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắt giữ Ronny Yordrix Guanipa Chrinos - Ảnh: DHS

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ bắt giữ do Cơ quan Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật tiến hành nhằm ngăn chặn những đối tượng đe dọa tính mạng ông Trump hoặc các thành viên gia đình ông, kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Thông cáo báo chí nêu rõ Chrinos là người nhập cư trái phép gốc Venezuela, từng nhập cảnh vào Mỹ qua bang Texas hồi tháng 3-2024. 

"Nhờ sự can đảm của các sĩ quan Mật vụ, người nhập cư trái phép tàng trữ ba khẩu súng trên xe này đã bị bắt giữ ngay gần Nhà Trắng trước khi kịp gây hại cho bất kỳ ai", Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Markwayne Mullin nhấn mạnh trong thông cáo.

- Ảnh 3.Các sứ quán Mỹ lên ruột vì âm mưu ám sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Nhiều báo Mỹ đưa tin tình báo Mỹ phát hiện Iran đang âm mưu ám sát các nhà ngoại giao của chính quyền ông Trump, không chỉ ở Trung Đông mà còn ở một số nước khác.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ám sát Donald Trump

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất