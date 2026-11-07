Người đàn ông mang 3 khẩu súng đến gần Nhà Trắng, khai nghe tiếng nói xúi giết ông Trump

Các loại súng bị thu giữ từ chiếc xe gần Nhà Trắng, ngày 5-11 - Ảnh: DHS

Theo Hãng tin AP ngày 7-11, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã bắt giữ và khởi tố một nghi phạm sau khi phát hiện người này ngồi trong ô tô đỗ gần Nhà Trắng, mang theo nhiều súng đạn.

Nghi phạm khai rằng những tiếng nói trong đầu xúi giục anh ta sát hại Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), vụ bắt giữ diễn ra tối 5-11, sau khi lực lượng chức năng tiếp cận một người đàn ông có biểu hiện khả nghi trong chiếc xe đang đỗ.

Giới chức xác định nghi phạm là Ronny Yordrix Guanipa Chrinos. Khi bị kiểm tra, người này khai rằng những âm thanh kỳ lạ trong đầu hối thúc anh ta đến thủ đô Washington D.C. để sát hại ông Trump.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ô tô nghi phạm sử dụng là xe ăn cắp. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ ba khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.

Guanipa Chrinos hiện bị khởi tố với nhiều tội danh, bao gồm sử dụng trái phép phương tiện giao thông, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ súng ngắn không có giấy phép, tàng trữ súng trường không có giấy phép cùng các vi phạm liên quan đến quản lý vũ khí khác.

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, nghi phạm đã có phiên trình diện trước tòa lần đầu tại Tòa án cấp cao ở Washington D.C. ngày 6-11 và hiện vẫn bị giam giữ, không được tại ngoại.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bắt giữ Ronny Yordrix Guanipa Chrinos - Ảnh: DHS

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ bắt giữ do Cơ quan Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật tiến hành nhằm ngăn chặn những đối tượng đe dọa tính mạng ông Trump hoặc các thành viên gia đình ông, kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Thông cáo báo chí nêu rõ Chrinos là người nhập cư trái phép gốc Venezuela, từng nhập cảnh vào Mỹ qua bang Texas hồi tháng 3-2024.

"Nhờ sự can đảm của các sĩ quan Mật vụ, người nhập cư trái phép tàng trữ ba khẩu súng trên xe này đã bị bắt giữ ngay gần Nhà Trắng trước khi kịp gây hại cho bất kỳ ai", Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Markwayne Mullin nhấn mạnh trong thông cáo.