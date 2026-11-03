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Người đàn ông chở 2 cháu nhỏ, lấy gậy trong cốp xe đánh người giao hàng

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đã mời người đàn ông 62 tuổi lên làm việc sau khi xuất hiện clip ghi cảnh người này mở cốp xe máy, lấy gậy nhựa đánh người giữa phố.

Người đàn ông chở 2 cháu nhỏ, lấy gậy trong cốp xe đánh người giao hàng - Ảnh 2.

Người đàn ông mở cốp xe máy, cầm gậy nhựa lao về phía người quay clip - Ảnh: D.C.

Ngày 3-11, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã mời người đàn ông cầm gậy nhựa trong cốp xe vụt vào đầu nam thanh niên lên làm việc.

Danh tính người này được xác định là N.V.M. (sinh năm 1964, trú tại phường Từ Liêm).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip dài khoảng 10 giây ghi lại hình ảnh người đàn ông lớn tuổi nhấc 2 bé gái trên xe máy xuống rồi mở cốp xe, lấy gậy nhựa lao về phía người đang quay clip. Lúc này trên đường đông người qua lại.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2-11, ông M. lái xe máy đón cháu đi học về. Đến trước cửa số nhà 47 Mỹ Đình thì có một nam thanh niên đứng ở đường để giao hàng. 

Do đường chật, hai người đi ngược chiều nhau nên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Ông M. cầm gậy nhựa trong cốp xe máy vụt một phát vào vùng đầu nam thanh niên. Do sự việc diễn ra nhanh nên ông M. không nhớ đã gây ra thương tích gì.

Video trên mạng được nam thanh niên quay lại bằng điện thoại. 

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    Chủ đề: Giao hàng tài xế đánh người Hành hung

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