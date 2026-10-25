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Truy bắt nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh, chém người giữa đường ở phường An Khánh

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Tối 25-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí, mũ bảo hiểm đuổi đánh người trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM. Liên quan vụ việc, công an đã bắt giữ một số người để điều tra.

- Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đuổi đánh người khác trên đường - Ảnh cắt từ clip

Tối 25-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy truy đuổi người khác trên đường, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu một người và có người dùng hung khí chém nạn nhân.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tối 24-10 trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy một nhóm thanh thiếu niên đi nhiều xe máy, rượt đuổi một xe máy chở hai người chạy trên đường. 

Khi áp sát được nạn nhân, một thanh niên ngồi sau xe máy cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu người này.

Chưa dừng lại, một người khác trong nhóm tiếp tục dùng hung khí chém, những người khác còn dùng chân đạp vào nạn nhân. 

Vụ việc diễn ra ngay trên đường có nhiều xe qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến những người đi đường.

Liên quan vụ việc, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã truy bắt được một số thanh thiếu niên liên quan, đồng thời tiếp tục truy xét những người còn lại trong nhóm để làm rõ vụ việc, xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

- Ảnh 2.Mâu thuẫn chuyện bán nhà, cậu ruột câu điện gí vào bụng cháu

Sau khi câu điện gí vào cháu ruột nhằm mục đích giết người bất thành, người đàn ông 55 tuổi ở Vĩnh Long lấy hai con dao tiếp tục đuổi chém.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: dùng mũ bảo hiểm đánh chém nhau phường An Khánh vô cớ đuổi chém đuổi chém

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