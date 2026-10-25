Truy bắt nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh, chém người giữa đường ở phường An Khánh

Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đuổi đánh người khác trên đường - Ảnh cắt từ clip

Tối 25-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy truy đuổi người khác trên đường, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu một người và có người dùng hung khí chém nạn nhân.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tối 24-10 trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy một nhóm thanh thiếu niên đi nhiều xe máy, rượt đuổi một xe máy chở hai người chạy trên đường.

Khi áp sát được nạn nhân, một thanh niên ngồi sau xe máy cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu người này.

Chưa dừng lại, một người khác trong nhóm tiếp tục dùng hung khí chém, những người khác còn dùng chân đạp vào nạn nhân.

Vụ việc diễn ra ngay trên đường có nhiều xe qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến những người đi đường.

Liên quan vụ việc, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã truy bắt được một số thanh thiếu niên liên quan, đồng thời tiếp tục truy xét những người còn lại trong nhóm để làm rõ vụ việc, xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.