Hàng cây xanh trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (khu vực bệnh viện Thống Nhất) đã được di dời, chuẩn bị cắt xén vỉa hè giảm kẹt xe khu Bảy Hiền - Ảnh: ĐẶNG LINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đơn vị đang triển khai các giải pháp mở rộng mặt đường, tăng khả năng lưu thông của phương tiện tại khu vực Bảy Hiền trong quá trình thi công Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Cụ thể, tại khu vực trước Bệnh viện Thống Nhất trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất), đơn vị liên quan sẽ xén một phần vỉa hè để mở rộng diện tích mặt đường cho xe lưu thông.

Theo vị này, phần vỉa hè được xén có chiều rộng lớn nhất khoảng 1,5m. Việc điều chỉnh này nhằm tăng mặt cắt ngang đường, tạo thêm không gian cho các phương tiện di chuyển qua khu vực.

Để thực hiện phương án trên, một số cây xanh trên vỉa hè đã được xử lý, tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, đơn vị liên quan cũng lên phương án tháo dỡ một đoạn dải phân cách giữa ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ (gần đường Lê Bình) để tiếp tục mở rộng không gian đi lại cho người dân.

Hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất phương án bàn giao, di dời các hạng mục này trước khi tháo dỡ dải phân cách.

Kẹt xe tại khu vực ngã tư Bảy Hiền tối 20-10 - Ảnh: LÊ PHAN

Thời gian qua, khu vực Bảy Hiền thường xuyên ùn ứ, người dân vất vả khi đi lại. Tuổi Trẻ từng phản ánh tình trạng ùn ứ kéo dài từ khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, lan ra các đường Lê Văn Sĩ, Lê Bình, Nguyễn Thái Bình đến khu vực Bảy Hiền, xe cộ phải nhích từng chút một.

Từ 10-10, giao thông tại giao lộ các đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ cũng được điều chỉnh phục vụ thi công ga ST7 - Bảy Hiền, thuộc dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo phương án, các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ (không đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám).

Đồng thời, các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ.