Phương án tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh, áp dụng từ 28-11 - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Trường Chinh, Trương Công Định, Bàu Cát 1, Đồng Đen trong thời gian thi công nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào) thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Các phương án này sẽ được áp dụng từ ngày 28-11.

Cụ thể, đường Trường Chinh (đoạn từ đường Đồng Đen đến Trương Công Định) sẽ tổ chức giao thông một chiều các loại phương tiện theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

Đường Trương Công Định (đoạn từ đường Trường Chinh đến Ba Vân) sẽ được tổ chức giao thông một chiều các loại phương tiện theo hướng từ Trường Chinh đi Ba Vân.

Đối với đường Bàu Cát 1 (đoạn từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen), cơ quan chức năng sẽ tổ chức giao thông hai chiều đối với xe 2 bánh và một chiều đối với xe ô tô theo hướng từ Trương Công Định đi Đồng Đen.

Đồng thời cấm xe ô tô tải và xe ô tô khách lưu thông vào giờ cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h).

Còn với đường Đồng Đen (đoạn từ đường Bàu Cát đến Trường Chinh) sẽ được tổ chức giao thông một chiều các loại phương tiện theo hướng từ Bàu Cát đi Trường Chinh.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cũng từng tổ chức điều chỉnh giao thông các tuyến đường quanh khu vực thi công ga ST08 Nguyễn Hồng Đào. Cụ thể kể từ ngày 7-11, cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen. Ngoài ra các loại ô tô từ những đường nhánh kết nối với đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh, theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.