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Nghiên cứu gọt hạ núi Một tại Quy Nhơn để chống sạt lở

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất đưa dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một vào danh mục dự án đầu tư, chỉ đạo nghiên cứu phương án gọt, hạ một phần mái núi kết hợp di dời dân.

Nghiên cứu gọt hạ núi Một tại Quy Nhơn để chống sạt lở - Ảnh 1.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại núi Một, phường Quy Nhơn, Gia Lai, đe dọa an toàn nhà cửa và tài sản người dân - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 5-11, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, cho hay đã trình UBND tỉnh Gia Lai phương án di dời khẩn cấp 30 hộ dân có nguy cơ cao trong vùng sạt lở núi Một đến nơi an toàn trong tổng số 228 hộ tại đây.

Đối với việc giải quyết tổng thể chống sạt lở tại khu vực núi Một, phường Quy Nhơn cho hay tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khảo sát, lập dự án để triển khai. Tuy nhiên, đại diện ban quản lý nói tới nay cơ quan này chưa có thông tin sơ bộ về dự án trên.

Được biết, ngày 29-10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thống nhất danh mục các dự án đầu tư, định hướng quy hoạch, đầu tư để tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Quy Nhơn theo đề xuất của Sở Xây dựng. Trong danh mục này, có dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một (228 hộ). 

Với dự án này, Sở Xây dựng đề xuất tỉnh định hướng xây dựng phương án tổng thể, không xử lý cục bộ với 4 nhóm nhiệm vụ, gồm: Khảo sát, đánh giá địa chất và xác định giải pháp kỹ thuật xử lý mái núi, trong đó có nghiên cứu phương án gọt, hạ một phần mái núi; di dời dân cư và bố trí tái định cư; xử lý khối lượng đất đào và đầu tư hạ tầng; tổ chức khai thác quỹ đất sau chỉnh trang.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề xuất chủ trì nghiên cứu định hướng quy hoạch, phương án chỉnh trang tổng thể, xác định phạm vi dự án, khu vực nguy cơ sạt lở, phạm vi cần di dời và các hạng mục hạ tầng ưu tiên.

Quỹ đất sau chỉnh trang nghiên cứu bố trí nhà ở, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công viên cây xanh và không gian công cộng.

Nghiên cứu đấu giá quỹ đất

Về định hướng sắp xếp, xử lý nhà đất, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Gia Lai giao phường Quy Nhơn tổ chức thực hiện việc tái định cư. Phân loại hộ theo tình trạng pháp lý và áp dụng kết hợp 3 phương án: bố trí tái định cư bằng đất, bố trí nhà ở xã hội, bồi thường hỗ trợ bằng tiền để người dân tự tạo lập nơi ở mới.

Đối với nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất tỉnh định hướng nghiên cứu phương án ngân sách địa phương tạm ứng và hoàn trả sau hoặc nguồn từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh.

Với quỹ đất còn lại, Nhà nước đầu tư hạ tầng hoặc giao đơn vị quản lý quỹ đất của tỉnh quản lý, khai thác hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Nghiên cứu việc huy động nhà đầu tư ứng trước nguồn lực bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

- Ảnh 3.Núi sạt lở đe dọa nhà dân, Gia Lai tính phương án san phẳng thế nào?

Ngày 27-10, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về phương án xử lý sạt lở tại núi Một và chỉnh trang đô thị khu vực.

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    Chủ đề: Sạt lở đất chỉnh trang đô thị di dời dân Gia Lai sạt lở núi chống sạt lở

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