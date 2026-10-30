Nghị sĩ Armenia ẩu đả, đấm đá giữa quốc hội như phim hành động

Cảnh ẩu đả bên trong Quốc hội Armenia ngày 29-10 - Ảnh chụp màn hình: NEWS.COM.AU

Theo tờ Times of India, một cuộc tranh luận gay gắt về lời hứa tranh cử đã biến thành vụ ẩu đả tại Quốc hội Armenia vào ngày 29-10.

Các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và phe đối lập đã lao vào xô xát, đấm đá lẫn nhau trong một phiên họp được phát sóng trực tiếp.

Sự việc bùng phát trong phiên thảo luận bầu thành viên Ủy ban Kiểm toán. Khi đó, nghị sĩ Taron Chakhoyan thuộc Đảng Khế ước dân sự (đảng cầm quyền) đã nhắc lại phát ngôn trước bầu cử của một người họ hàng của ông Narek Karapetyan - lãnh đạo phe đối lập.

Phát ngôn này liên quan đề xuất thành lập một "bộ chuyên làm hài lòng phụ nữ" nếu phe đối lập lên nắm quyền.

Theo Hãng thông tấn Armenpress, ông Chakhoyan đã nhắc nhở ông Karapetyan rằng người họ hàng đó vẫn chưa lên tiếng xin lỗi về tuyên bố trên.

Ông Karapetyan ban đầu đáp trả từ chỗ ngồi trước khi hùng hổ tiến lên bục phát biểu, châm ngòi cho cuộc xô xát.

Cuộc cãi vã bằng lời nói nhanh chóng leo thang thành màn đấm đá hỗn loạn giữa các nhà lập pháp.

Theo Đài RT, khung cảnh tại Quốc hội Armenia khi đó vô cùng hỗn loạn, các nghị sĩ lao vào đấm đá, ném ghế và nhiều đồ vật khác tứ tung khắp phòng họp.

Vụ hỗn chiến tràn ra cả hành lang quốc hội, buộc lực lượng an ninh và các nghị sĩ khác phải chật vật can ngăn.

Chủ tịch Quốc hội Ruben Rubinyan sau đó tuyên bố ông Karapetyan là người chịu trách nhiệm chính cho vụ việc. Ông Rubinyan cho biết đã xem lại đoạn camera an ninh ghi lại vụ việc trong giờ giải lao và không thấy có bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào trong bài phát biểu của ông Chakhoyan.

Chủ tịch Quốc hội cũng bổ sung rằng nghị sĩ đối lập Garnik Davtyan đã tham gia đánh ông Chakhoyan ngay khi vụ hỗn chiến nổ ra.

Ông Rubinyan khẳng định việc ông cố tình để luồng phát sóng trực tiếp tiếp tục là nhằm cho công chúng thấy rõ những gì đang xảy ra bên trong tòa nhà quốc hội.