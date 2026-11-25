Công an Nghệ An tổ chức bàn giao 72 xe ô tô các loại cho công an xã, phường - Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 25-11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bàn giao phương tiện, trang thiết bị, tài sản cho công an các đơn vị, địa phương.

Đợt này, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an trang cấp 72 xe ô tô các loại cùng nhiều thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc bổ sung phương tiện, trang thiết bị nhằm thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Số phương tiện được trang cấp góp phần nâng cao khả năng cơ động, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, đặc biệt tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Nguyễn Huy Khích - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản đúng mục đích, đúng quy định; phân công cán bộ phụ trách cụ thể, thực hiện đầy đủ việc theo dõi, bảo quản, bảo dưỡng và sớm đưa phương tiện vào phục vụ công tác.

43 ô tô được Công an tỉnh Hà Tĩnh bàn giao cho lực lượng công an các xã, phường - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 18-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức lễ bàn giao 43 xe ô tô cho 43 đơn vị công an xã, phường trên địa bàn.

Việc trang cấp phương tiện được kỳ vọng giúp lực lượng công an cấp xã chủ động hơn trong công tác bám, nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã sắp xếp 412 đơn vị hành chính cấp xã còn 130 xã, phường; tỉnh Hà Tĩnh sắp xếp 209 đơn vị hành chính cấp xã còn 69 phường, xã.