Ngập vì triều cường, người dân ở đường Bùi Văn Ba, TP.HCM cặm cụi dọn nhà từ sáng sớm

Sáng nay 28-10, triều cường lại gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM. Trong ảnh: người dân đi lại trong dòng nước ngập trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận sáng sớm nay - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 6h sáng 28-10, đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) tiếp tục ngập nước do triều cường, khiến việc đi lại và buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại hẻm 136 Bùi Văn Ba, ông Võ Văn Mưa cặm cụi dùng bàn chải chà rửa những mảng rong rêu bám trên tường nhà sau nhiều ngày liên tiếp bị nước triều bủa vây.

Theo ông Mưa, đợt triều cường này khiến khu vực ngập liên tục suốt 2-3 ngày qua, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

"Chiều hôm qua, nước triều dâng cao, đến khoảng 20h mới rút. Vậy mà gần 4h sáng nay, nước lại bắt đầu dâng. Người dân phải thức dậy từ sớm, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa tìm cách ngăn nước tràn vào", ông Mưa kể.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 tại TP.HCM đạt đỉnh trong các ngày 26 đến 28-10, trùng kỳ triều rằm tháng 9 âm lịch. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè dự báo đạt 1,7 - 1,75m, vượt báo động 3 (1,6m) từ 0,1 - 0,15m; tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,8 - 1,85m, vượt báo động 3 từ 0,2 - 0,25m. Riêng chiều 27-10, mực nước tại trạm Nhà Bè dự báo đạt 1,75m lúc 17h, trạm Phú An khoảng 1,71m lúc 18h và trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,86m lúc 19h. Đỉnh triều thường xuất hiện trong hai khung giờ 5h - 7h và 17h - 19h, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và tan tầm. Từ ngày 28-10, đỉnh triều dự báo giảm nhưng vẫn trên báo động 3. Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường trũng thấp, ven sông, kênh rạch bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ở hẻm 136 Bùi Văn Ba, học sinh dắt xe lội qua chỗ ngập để đến trường sáng 28-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nước triều ngập tràn vào các con hẻm trên đường Bùi Văn Ba - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ông Võ Văn Mưa sáng nay dậy sớm, dùng bàn chải chà rửa rong rêu bám trên tường nhà - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Học sinh được người thân cõng qua dòng nước ngập trên đường Bùi Văn Ba sáng 28-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) liên tục ngập vì triều cường thời gian qua - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Danh sách các tuyến đường ngập do triều cường tại TP.HCM - Đồ họa: NGỌC LÂN