Thông tin cụ thể như sau:

Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp.

Thông tin tài sản, giá khởi điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

STT Tài sản Giá khởi điểm (VNĐ) Thời gian tổ chức đấu giá 1 Quyền sử dụng đất (diện tích: 229,7 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà biệt thự, diện tích xây dựng: 109 m2, diện tích sàn: 335,9 m2) tại thửa đất số 263, tờ bản đồ số 10 (theo tài liệu năm 2003), địa chỉ: 4 Đường N10C, Dự án Lucasta Villa, P. Long Trường, TP.HCM. 39.027.450.000 Từ 09h30 đến 10h00 ngày 27-11-2026. 2 Quyền sử dụng đất (diện tích: 229,9 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà biệt thự, diện tích xây dựng: 109 m2, diện tích sàn: 335,9 m2) tại thửa đất số 267, tờ bản đồ số 10.BĐĐC (theo tài liệu năm 2003), địa chỉ: 12 Đường N10C, Dự án Lucasta Villa, P. Long Trường, TP.HCM. 39.058.950.000 Từ 10h00 đến 10h30 ngày 27-11-2026. 3 Quyền sử dụng đất (diện tích: 230 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 109 m2, diện tích sàn: 335,9 m2) tại thửa đất số 268, tờ bản đồ số 10, địa chỉ: 14 Đường N10C, Dự án Lucasta Villa, P. Long Trường, TP.HCM. 39.074.700.000 Từ 10h30 đến 11h00 ngày 27-11-2026. 4 Quyền sử dụng đất (diện tích: 149,4 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 70,4 m2, diện tích sàn: 225,1 m2) tại thửa đất số 1705, tờ bản đồ số 7, địa chỉ: 2 Đường số 2, Dự án Park Riverside, P. Long Trường, TP.HCM. 20.015.100.000 Từ 11h00 đến 11h30 ngày 27-11-2026. 5 Quyền sử dụng đất (diện tích: 208,1 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 81,6 m2, diện tích sàn: 257,0 m2) tại thửa đất số 591, tờ bản đồ số 5, địa chỉ: 8 Đường 4, Dự án Verosa Park, P. Long Trường, TP.HCM. 39.932.550.000 Từ 13h30 đến 14h00 ngày 27-11-2026. 6 Quyền sử dụng đất (diện tích: 296,4 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 114,1 m2, diện tích sàn: 314,2 m2) tại thửa đất số 588, tờ bản đồ số 5, địa chỉ: 5 Đường 4, Dự án Verosa Park, P. Long Trường, TP.HCM. 50.578.500.000 Từ 14h00 phút đến 14h30 ngày 27-11-2026.

Lưu ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.

Các tài sản được tổ chức đấu giá riêng lẻ, độc lập với nhau.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 9-11-2026 đến 17h00 ngày 23-11-2026 (trong giờ hành chính).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối với cách thức đăng ký trực tiếp: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp hoặc trụ sở Ngân hàng TNHH Indovina.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp hoặc trụ sở Ngân hàng TNHH Indovina. Đối với cách thức đăng ký gián tiếp: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: https://daugiavna.vn) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá và tải hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá và tải hồ sơ mời tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá (hồ sơ có đầy đủ các thành phần theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của tài sản này), gửi hồ sơ bằng đường bưu chính (có báo phát) về địa chỉ trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp trong thời hạn quy định. Các trường hợp hồ sơ tham gia đấu giá chuyển tới sau 17h00 ngày 23-11-2026 được xem là hồ sơ không hợp lệ.

Ngoài việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: https://daugiavna.vn) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền: https://daugiavna.vn).

Hình thức tổ chức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký tham gia đấu giá liên hệ:

Bà: Lê Thị Khánh Chi - điện thoại: 0948 468 559

- điện thoại: 0948 468 559 Địa chỉ: Ngân hàng TNHH Indovina - 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

Ngân hàng TNHH Indovina - 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp - Địa chỉ: số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM