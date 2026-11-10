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Ngân hàng TNHH Indovina thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

tác giả
TDV
TDV
TDV

Ngân hàng TNHH Indovina thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ đối với 3 tài sản tại TP.HCM, Kiên Giang và Đồng Nai.

Thông tin cụ thể như sau:

Nội dung

Tài sản số 1

Tài sản số 2

Tài sản số 3

Tên tài sản

Quyền sử dụng đất (diện tích: 958,0 m2) tại Thửa đất số 521, Tờ bản đồ số 10, Đường Liên Phường, phường Long Trường, TP.HCM

Quyền sử dụng đất (diện tích: 166,3 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở thương mại, diện tích xây dựng: 118,6 m2, diện tích sàn: 611,8 m2) tại thửa đất số 1161, tờ bản đồ số 90, địa chỉ: Lô OTM 2-9 (GT43) Đường G2, Dự án khu đô thị Gateway, đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quyền sử dụng đất có diện tích yêu cầu đấu giá là 692,7m2 (trong đó diện tích được cấp 692,1 m2, diện tích không được cấp là 0,6m2), thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai và tài sản gắn liền với đất (Bệnh viện đa khoa tư nhân, diện tích xây dựng: 698,5 m2 và diện tích sàn: 3.596,67 m2).

Giá khởi điểm

143.700.000.000 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)

26.906.250.000 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)

43.188.754.714 VNĐ
(Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng đấu giá tài sản đấu giá.)

Hình thức đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Đấu giá trực tuyến

Đấu giá trực tuyến

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ

Từ 08h00 ngày 3-11-2026 đến 17h00 ngày 18-11-2026 (trong giờ hành chính)

Từ 08h00 ngày 9-11-2026 đến 17h00 ngày 23-11-2026 (trong giờ hành chính)

Từ 07h30 ngày 30-10-2026 đến 17h00 ngày 18-11-2026 (trong giờ hành chính).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.CM.

Nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiavna.vn)

Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: số 56 đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, TP.HCM; hoặc Chi nhánh Đồng Nai: số 124/137 đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.

Thời gian tổ chức phiên đấu giá

Vào lúc 08h00 ngày 23-11-2026.

Từ 09h00 đến 09h30 ngày 27-11-2026.

Từ 11h00 đến 11h30 ngày 20-11-2026.

Địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)

Tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: http://daugiavna.vn)

Thông tin liên hệ

Bà: Lê Thị Khánh Chi
Số điện thoại: 0948 468 559
Địa chỉ: Ngân hàng TNHH Indovina - 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Ông: Nguyễn Trung Thông
Số điện thoại: 0903 827 939
Địa chỉ: Ngân hàng TNHH Indovina - 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

- Ảnh 1.Ngân hàng Indovina đấu giá tài sản bảo đảm

Ngân hàng TNHH Indovina vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ. Tổ chức hành nghề đấu giá là Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp.

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    Chủ đề: bán đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản

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