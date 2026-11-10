Ngân hàng TNHH Indovina thông báo đấu giá tài sản đảm bảo

Quyền sử dụng đất (diện tích: 166,3 m2) và tài sản gắn liền với đất (nhà ở thương mại, diện tích xây dựng: 118,6 m2, diện tích sàn: 611,8 m2) tại thửa đất số 1161, tờ bản đồ số 90, địa chỉ: Lô OTM 2-9 (GT43) Đường G2, Dự án khu đô thị Gateway, đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Giá khởi điểm

143.700.000.000 VNĐ

(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)

26.906.250.000 VNĐ

(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí công chứng, các chi phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản (nếu có), các chi phí, nghĩa vụ tài chính này do người trúng đấu giá chịu.)