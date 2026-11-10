Ngã từ độ cao 6m, nam sinh yếu liệt hai chân, nửa năm phục hồi chức năng đã đi lại được

N.T.P. tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM) - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 10-11, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM) cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhân bị chấn thương tủy sống nặng, yếu liệt hai chân nhưng đã đi lại được sau nửa năm phục hồi chức năng.

Bệnh nhân là nam sinh N.T.P. (23 tuổi, Khánh Hòa) sinh viên năm cuối của một bệnh viện trên địa bàn TP.

Trước đó, khi đi làm thêm bệnh nhân đã bị tai nạn lao động khi ngã từ độ cao 6m và rơi vào tình trạng nguy kịch với chấn thương đa tầng nghiêm trọng: gãy vỡ thân đốt sống cột sống ngực, tổn thương tủy sống nặng kèm tràn dịch màng phổi.

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã giành lại mạng sống từ tay "tử thần" cho P.. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, kết quả chẩn đoán ban đầu rằng hai chân gần như mất hoàn toàn khả năng vận động.

Tháng 4-2026, P. được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng - Tổn thương tủy sống thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục điều trị.

Ngày đầu nhập viện, bệnh nhân phải oằn mình chống chọi với những cơn đau lưng dữ dội, yếu liệt 2 chân không thể tự xoay trở hay tự phục vụ sinh hoạt cá nhân.

Thử thách càng chồng chất khi tình trạng nhiễm trùng vết mổ và loét tì đè vùng lưng xuất hiện, làm phức tạp nghiêm trọng phác đồ điều trị và buộc đội ngũ y bác sĩ phải dồn toàn lực để kiểm soát vết thương.

Suốt hai tháng ròng rã bất động trên giường bệnh, bệnh nhân được chăm sóc tận tụy ngày đêm của gia đình cùng chế độ dinh dưỡng đặc biệt để vết loét mau lành.

Với sự đồng hành theo dõi sát sao của các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, một phác đồ toàn diện từng bước được kích hoạt: từ việc vận động nhẹ nhàng hai chân, tăng cường sức mạnh các nhóm cơ hông - mông - đùi, cho đến kiểm soát tư thế, giữ thăng bằng, tập đứng và tập đi.

Đến tháng 10-2026, sau đúng nửa năm chiến đấu với bệnh tật, P. chính thức được xuất viện trong niềm vui hạnh phúc khi đã có thể tự đi lại và tự chăm sóc bản thân.

PGS.TS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM), cho biết sự hồi phục thần kỳ của P. là minh chứng rõ nét cho nghị lực vươn lên của người bệnh, đồng thời khẳng định hiệu quả từ phác đồ điều trị, kỹ thuật trị liệu và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Việc áp dụng thành công mô hình phục hồi chức năng toàn diện, kết hợp đa chuyên môn cùng sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, từng bước làm chủ lại các vận động và sớm tái hòa nhập cuộc sống.

Câu chuyện của P. là minh chứng sống động cho nghị lực sống kiên cường và những tiến bộ y học trong lĩnh vực phục hồi chức năng tại Việt Nam.

"Đây không phải là kỳ tích duy nhất, bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca chấn thương nặng hơn, giúp người bệnh tự đi lại và trở lại cuộc sống bình thường", PGS Minh Hoàng cho hay.