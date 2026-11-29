Từ ngày 1-12, Home of Anime sẽ được triển khai tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp cận hơn 300 triệu thành viên Netflix trên toàn cầu. Đây là lần đầu Netflix xây dựng một khu vực riêng dành cho nội dung Nhật Bản và đưa tính năng này ra mắt đồng loạt trên thị trường quốc tế - Ảnh: Netflix

Netflix vừa công bố sáng kiến dài hạn mang tên With Japan, tập trung đầu tư vào các tác phẩm Nhật Bản, hợp tác với nhà sáng tạo trong nước và đưa phim ảnh, anime Nhật đến khán giả quốc tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý của sáng kiến là Home of Anime - khu vực riêng dành cho anime trên Netflix.

Thay vì phải tìm kiếm giữa hàng loạt phim và chương trình trên trang chủ, người dùng có thể truy cập khu vực này để xem các danh mục anime được Netflix tuyển chọn, khám phá những bộ phim mới hoặc tìm lại tác phẩm theo sở thích. Các gợi ý cũng được điều chỉnh dựa trên lịch sử xem của từng tài khoản.

Nội dung tiếng Nhật đạt 12 tỉ giờ xem trong năm 2025

Theo Netflix, nội dung tiếng Nhật hiện là nhóm nội dung không sử dụng tiếng Anh được xem nhiều thứ hai trên nền tảng. Tổng thời gian xem trong năm 2025 đạt 12 tỉ giờ, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng 36% so với năm 2023.

Sức hút của các tác phẩm Nhật Bản còn thể hiện qua bảng xếp hạng toàn cầu. Tính đến tháng 9-2026, có 150 tác phẩm Nhật Bản từng góp mặt trong bảng xếp hạng 10 nội dung không sử dụng tiếng Anh được xem nhiều hằng tuần của Netflix. Trong đó, anime chiếm 60%, phim người đóng chiếm 40%.

Anime chiếm 60% trong số 150 tác phẩm Nhật Bản từng lọt bảng xếp hạng nội dung không sử dụng tiếng Anh của Netflix - Ảnh: Netflix

Riêng với anime, gần một nửa số thành viên Netflix trên toàn cầu đã xem ít nhất một tác phẩm thuộc thể loại này trong 12 tháng tính đến tháng 9-2026. Anime cũng nằm trong top 5 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng trong cùng giai đoạn.

Những số liệu này cho thấy anime đang trở thành một trong những dòng nội dung quan trọng giúp Netflix tiếp cận khán giả quốc tế.

Netflix ra mắt không gian riêng và bảng xếp hạng anime toàn cầu

Với Home of Anime, Netflix muốn giúp người xem tìm kiếm và khám phá thêm những bộ anime phù hợp với sở thích. Khu vực này được tuyển chọn nội dung riêng, thay vì để anime nằm xen kẽ với các thể loại phim và chương trình khác trên trang chủ.

Sau thời gian giới thiệu tại Nhật Bản, tính năng sẽ được mở rộng trên toàn cầu từ ngày 1-12. Đây cũng là lần đầu nền tảng xây dựng một khu vực riêng dành cho nội dung Nhật Bản và triển khai trên quy mô quốc tế.

Bảng xếp hạng 10 anime toàn cầu trên Netflix tháng 10-2026, chia thành hai hạng mục phim điện ảnh và series - Ảnh: Netflix

Bên cạnh đó, từ ngày 27-11, Netflix bắt đầu công bố bảng xếp hạng top 10 anime toàn cầu hằng tháng, nhằm cập nhật xu hướng xem anime trên nền tảng. Danh sách được chia thành hai hạng mục phim điện ảnh và series.

Trong bảng xếp hạng đầu tiên, thống kê tháng 10-2026, Cyberpunk: Edgerunners 2 dẫn đầu hạng mục series dù mới phát hành từ ngày 20-10. Phần đầu tiên của loạt phim cũng góp mặt ở vị trí thứ 6. Trong khi đó, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle đứng đầu bảng phim điện ảnh, theo sau là Dragon Ball Z: Battle of Gods.

Cyberpunk: Edgerunners 2 dẫn đầu top 10 series anime toàn cầu của Netflix - Ảnh: Netflix

Đáng chú ý, danh sách phim còn có sự góp mặt của bốn tác phẩm Studio Ghibli gồm Spirited Away, My Neighbor Totoro, Howl's Moving Castle và Ponyo. Đặc biệt, tập đặc biệt kỷ niệm 30 năm Conan cũng lọt top 10 dù chỉ phát hành trên Netflix tại Nhật Bản.

Netflix tính lượt xem quy đổi bằng cách lấy tổng thời gian xem chia cho thời lượng tác phẩm, qua đó thống kê mức độ quan tâm của khán giả toàn cầu đối với từng anime.

Anime Home nằm trong sáng kiến With Japan, tập trung vào ba hướng: đầu tư sản xuất nội dung cùng các nhà sáng tạo Nhật Bản, đưa tác phẩm đến khán giả quốc tế và đào tạo nhân lực mới. Trong 10 năm qua, Netflix đã sản xuất hoặc đồng sản xuất hơn 225 tác phẩm tại Nhật Bản, ghi hình ở hơn 100 thành phố và thị trấn. Chi tiêu cho nội dung Nhật Bản của nền tảng cũng tăng hơn gấp đôi trong bốn năm gần đây. Bên cạnh đó, Netflix đã đầu tư khoảng 200 triệu yen cho đào tạo nhân lực sáng tạo giai đoạn 2024-2026 và dự kiến tiếp tục rót ít nhất số tiền tương đương trong ba năm tới, tập trung vào các lĩnh vực như anime và kỹ xảo hình ảnh.