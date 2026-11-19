NCB được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam - Khối Doanh nghiệp vừa và xếp thứ 6 ngành ngân hàng - Ảnh: ANPHABE

Ngày 18-11, tại hội nghị: "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026" do Anphabe tổ chức, NCB được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - khối doanh nghiệp vừa, đồng thời xếp thứ 6 toàn ngành ngân hàng.

Nơi cán bộ nhân viên được cống hiến

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên NCB tham gia bảng xếp hạng này, đánh dấu bước tiến trong quá trình xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng.

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng thương hiệu nhà tuyển dụng được Anphabe tổ chức thường niên suốt 13 năm qua.

Năm 2026, với chủ đề "Human-AI Vantage - Lợi thế cộng hưởng", chương trình khảo sát độc lập hơn 70.000 người trên toàn quốc, bao gồm người lao động và cả các nhà quản lý, chuyên gia nhân sự, lãnh đạo doanh nghiệp. Bảng xếp hạng đánh giá sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của hơn 700 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành.

Kết quả xếp hạng phản ánh xu hướng doanh nghiệp kết hợp sức mạnh công nghệ với phát triển con người nhằm nâng cao khả năng thích ứng và tạo lợi thế cạnh tranh.

Chia sẻ về sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB - cho biết ngân hàng không chỉ hướng tới xây dựng môi trường làm việc với chính sách cạnh tranh, nơi cán bộ nhân viên được cống hiến, phát triển, gắn bó và hưởng thành quả lao động.

Theo ông Hưng, NCB còn muốn góp phần xây dựng thế hệ nhân sự mới, đáp ứng những thay đổi của thời cuộc, cùng đóng góp vào sự phát triển của khách hàng, cộng đồng và đất nước.

Trong 5 năm chuyển đổi toàn diện, NCB đã chú trọng đầu tư cho chiến lược phát triển nhân sự, thu hút đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia trong và ngoài nước; đồng thời đổi mới chính sách tuyển dụng, đào tạo và trao quyền cho người lao động.

Những nỗ lực này cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. NCB có 4 năm liên tiếp (2023-2026) nhận danh hiệu: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia trao tặng.

Ngân hàng còn nằm trong Top 4 doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích và Top 6 doanh nghiệp được yêu thích ngành tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tại Enterprise of Choice 2026 do CareerViet tổ chức.

Trao quyền cho nhân viên, đầu tư mạnh vào công nghệ

Theo NCB, một trong những trọng tâm chiến lược phát triển nhân sự của ngân hàng là lấy con người là trung tâm, coi công nghệ là công cụ hô trợ nâng cao hiệu quả làm việc.

Theo đó, NCB đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới, giúp cán bộ nhân viên thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, các phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được triển khai trong toàn hệ thống, khuyến khích người lao động chủ động tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

NCB luôn chú trọng phát triển nhân sự và xây dựng môi trường làm việc gắn kết - Ảnh: ANPHABE

Song song với đào tạo, NCB cho biết tiếp tục hoàn thiện chính sách thu nhập, phúc lợi, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp.



Ngân hàng cũng chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ quản lý kế cận, tạo cơ hội để nhân sự phát triển và đảm nhận những vị trí có trách nhiệm cao hơn.

Đáng chú ý, văn hóa trao quyền được NCB xác định là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân sự. Theo đó, mỗi cá nhân được khuyến khích đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn và đóng góp trực tiếp vào kết quả hoạt động của ngân hàng.

Các chính sách nhân sự được triển khai trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: Trung thực - Trách nhiệm - Tận tâm - Sáng tạo - Đoàn kết.

Thông qua hoạt động kết nối nội bộ, đối thoại cởi mở và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, NCB hướng tới xây dựng môi trường làm việc nơi người lao động được lắng nghe, ghi nhận và phát huy năng lực.

Theo NCB, việc được vinh danh tại bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 là sự ghi nhận đối với quá trình đổi mới chính sách nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ.

Đây cũng là động lực để ngân hàng tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và phát triển bền vững.