Nam Úc Scotch AGS và hành trình khơi dưỡng nội lực cho mỗi học sinh

Khơi dưỡng nội lực trong từng học sinh tại Nam Úc Scotch AGS - Ảnh: NTCC

Tại Nam Úc Scotch AGS, từng trải nghiệm được đặt trong triết lý "Rising Lion - Sư tử trỗi dậy", khơi dưỡng nội lực vốn có trong từng bạn trẻ.

Nội lực lớn dần từ những lần thử sức và sửa mình

Đại diện nhà trường cho biết, hành trình bứt phá của Khánh Quang (học sinh lớp 12, Student Captain niên khóa 2025 - 2026) bắt đầu từ chính môn học mà bạn từng thiếu tự tin nhất

Cuối lớp 10, Quang chưa xem Hóa học là sở trường. Qua thời gian học cùng thầy cô, làm các bài nghiên cứu và tham gia giờ thực hành, bạn dần thấy hứng thú hơn. Quang bắt đầu thích đặt câu hỏi, tìm bằng chứng, đọc tài liệu rồi phân tích thông tin để đi đến lời giải.

Những giờ trong phòng thí nghiệm cho bạn cơ hội trực tiếp kiểm chứng điều đã học. Sự tò mò cũng lớn dần từ đó. Hóa học sau này trở thành một trong những môn Quang yêu thích nhất.

Kết quả, Quang được nhà trường vinh danh Dux of Chemistry, tức thủ khoa môn Hóa học niên khóa 2026. Với Quang, nội lực được bồi đắp từ sự tò mò, tinh thần dám thử và sự kiên trì đi sâu vào một vấn đề.

Khánh Quang (trái) và hành trình khơi dưỡng nội lực tại Nam Úc Scotch AGS - Ảnh: NTCC

Học sinh Duy Ân có một hành trình khác. Duy Ân theo chương trình Việt Nam trong phần lớn thời gian đi học. Bước vào chương trình Tú tài Úc SACE tại Nam Úc Scotch AGS, bạn gặp nhiều khác biệt về cách học và cách đánh giá. Sau một thời gian làm quen, Ân nhận ra mình có thể thích nghi với môi trường mới và thêm tự tin trước chặng học đại học.

Qua hai môn Kế toán và Toán tổng quát, Ân cũng hiểu rõ hơn cách mình giải quyết vấn đề. Bạn thường dành thêm thời gian suy xét trước lúc đưa ra lời giải. Giáo viên đã giúp Ân nhận ra rằng việc xem lại kỹ hơn có thể làm lộ ra những lỗi rất dễ bỏ qua.

Ân phát huy khả năng phân tích và độ chính xác, sau đó được trường vinh danh Dux of Accounting & General Mathematics, tức thủ khoa hai môn Kế toán và Toán tổng quát niên khóa 2026.

Bảo Ngọc - học sinh lớp 12 niên khóa 2026 - lại có một bước khơi dưỡng nội lực hơi khác.

Những ngày đầu tại trường, Ngọc dành nhiều sự chú ý cho điểm số và cố gắng học tốt các môn. Câu hỏi về điều mình muốn làm trong tương lai lúc ấy vẫn chưa có lời đáp rõ ràng.

Sau bốn năm học tập và trải nghiệm, bạn dần nhận ra điểm mạnh, điểm còn hạn chế, tìm hiểu những mối quan tâm khác nhau và suy nghĩ kỹ hơn về điều mình thật sự muốn theo đuổi.

Đó cũng là một cách nội lực được bồi đắp. Sự tự tin của Ngọc lớn lên qua thời gian, từ việc hiểu mình hơn đến lúc đủ vững để tự chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Bạn tự tin hơn lúc đưa ra quyết định, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm đi cùng quyết định ấy.

Bảo Ngọc và hành trình khơi dưỡng nội lực tại Nam Úc Scotch AGS - Ảnh: NTCC

Hiểu mình để tự chọn đường đi

Tiến sĩ Trent Driver - Hiệu trưởng Scotch College Adelaide - dùng hình ảnh sự kết nối giữa "khối óc và trái tim" để nói về giáo dục.

Khối óc: Học sinh cần kiến thức, năng lực học tập và khả năng giải quyết vấn đề. Trái tim: các em cần hiểu mình là ai, biết điều gì quan trọng với bản thân và có khả năng suy xét trước mỗi lựa chọn.

Theo Tiến sĩ Trent Driver, người trẻ sẽ bước vào một tương lai còn nhiều điều khó đoán. AI, công nghệ và những thay đổi trong xã hội đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tham gia cộng đồng.

Do vậy, giáo dục cần giúp học sinh khơi dưỡng nội lực để có đủ nền tảng tự suy nghĩ, tự điều chỉnh và tìm cách đi tiếp trước những kịch bản hôm nay chưa thể hình dung hết.

Qua những lần trò chuyện với học sinh Nam Úc Scotch AGS tại TP.HCM, Tiến sĩ Trent Driver nhận thấy các em đã dùng những khái niệm về nhân cách, cảm xúc và cách ứng xử được học trong trường để nói về trải nghiệm của chính mình.

Ông xem đó là dấu hiệu cho thấy những điều học trong lớp đã dần đi vào cách học sinh suy nghĩ và sống mỗi ngày, qua đó khơi dưỡng nội lực trong từng em.

Tương tự, tinh thần ấy cũng được Tiến sĩ (TS) Douglas Foster, Chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS, gửi gắm qua triết lý "Rising Lion - Sư tử trỗi dậy".

"Một chú sư tử trỗi dậy không nhất thiết phải là chú sư tử to lớn nhất. Đó là hành trình khám phá nội lực của bản thân và phấn đấu trở thành con người các em lựa chọn", TS Douglas Foster chia sẻ.

Tại Nam Úc Scotch AGS, một "Rising Lion" có thể là học sinh vẫn quyết định thử dù còn sợ thất bại, tự đứng lên sau vấp ngã, dám nhận lỗi hoặc tiếp tục thêm một bước lúc bản thân muốn bỏ cuộc.

Mỗi học sinh có một điểm xuất phát, một thế mạnh và một nhịp trưởng thành riêng. Nhà trường tạo cơ hội để các em thử sức, nhận góp ý, nhìn lại bản thân và dần tự tin hơn với bước đi tiếp theo.