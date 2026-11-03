Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Nam Úc Scotch AGS và hành trình khơi dưỡng nội lực cho mỗi học sinh

tác giả
A.D.
và 1 tác giả khác
A.D.
A.D.
T.D.V.
T.D.V.

Dám thử một điều mới, biết nhìn lại cách học, hiểu rõ hơn bản thân rồi tự đưa ra lựa chọn - đó được xem là những bước quan trọng trong quá trình khơi dưỡng nội lực của từng học sinh tại Nam Úc Scotch AGS.

Nam Úc Scotch AGS và hành trình khơi dưỡng nội lực cho mỗi học sinh - Ảnh 1.

Khơi dưỡng nội lực trong từng học sinh tại Nam Úc Scotch AGS - Ảnh: NTCC

Tại Nam Úc Scotch AGS, từng trải nghiệm được đặt trong triết lý "Rising Lion - Sư tử trỗi dậy", khơi dưỡng nội lực vốn có trong từng bạn trẻ.

Nội lực lớn dần từ những lần thử sức và sửa mình

Đại diện nhà trường cho biết, hành trình bứt phá của Khánh Quang (học sinh lớp 12, Student Captain niên khóa 2025 - 2026) bắt đầu từ chính môn học mà bạn từng thiếu tự tin nhất

Cuối lớp 10, Quang chưa xem Hóa học là sở trường. Qua thời gian học cùng thầy cô, làm các bài nghiên cứu và tham gia giờ thực hành, bạn dần thấy hứng thú hơn. Quang bắt đầu thích đặt câu hỏi, tìm bằng chứng, đọc tài liệu rồi phân tích thông tin để đi đến lời giải.

Những giờ trong phòng thí nghiệm cho bạn cơ hội trực tiếp kiểm chứng điều đã học. Sự tò mò cũng lớn dần từ đó. Hóa học sau này trở thành một trong những môn Quang yêu thích nhất.

Kết quả, Quang được nhà trường vinh danh Dux of Chemistry, tức thủ khoa môn Hóa học niên khóa 2026. Với Quang, nội lực được bồi đắp từ sự tò mò, tinh thần dám thử và sự kiên trì đi sâu vào một vấn đề.

Nam Úc Scotch AGS và hành trình khơi dưỡng nội lực cho mỗi học sinh - Ảnh 2.

Khánh Quang (trái) và hành trình khơi dưỡng nội lực tại Nam Úc Scotch AGS - Ảnh: NTCC

Học sinh Duy Ân có một hành trình khác. Duy Ân theo chương trình Việt Nam trong phần lớn thời gian đi học. Bước vào chương trình Tú tài Úc SACE tại Nam Úc Scotch AGS, bạn gặp nhiều khác biệt về cách học và cách đánh giá. Sau một thời gian làm quen, Ân nhận ra mình có thể thích nghi với môi trường mới và thêm tự tin trước chặng học đại học.

Qua hai môn Kế toán và Toán tổng quát, Ân cũng hiểu rõ hơn cách mình giải quyết vấn đề. Bạn thường dành thêm thời gian suy xét trước lúc đưa ra lời giải. Giáo viên đã giúp Ân nhận ra rằng việc xem lại kỹ hơn có thể làm lộ ra những lỗi rất dễ bỏ qua.

Ân phát huy khả năng phân tích và độ chính xác, sau đó được trường vinh danh Dux of Accounting & General Mathematics, tức thủ khoa hai môn Kế toán và Toán tổng quát niên khóa 2026.

Bảo Ngọc - học sinh lớp 12 niên khóa 2026 - lại có một bước khơi dưỡng nội lực hơi khác.

Những ngày đầu tại trường, Ngọc dành nhiều sự chú ý cho điểm số và cố gắng học tốt các môn. Câu hỏi về điều mình muốn làm trong tương lai lúc ấy vẫn chưa có lời đáp rõ ràng.

Sau bốn năm học tập và trải nghiệm, bạn dần nhận ra điểm mạnh, điểm còn hạn chế, tìm hiểu những mối quan tâm khác nhau và suy nghĩ kỹ hơn về điều mình thật sự muốn theo đuổi.

Đó cũng là một cách nội lực được bồi đắp. Sự tự tin của Ngọc lớn lên qua thời gian, từ việc hiểu mình hơn đến lúc đủ vững để tự chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Bạn tự tin hơn lúc đưa ra quyết định, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm đi cùng quyết định ấy.

Nam Úc Scotch AGS và hành trình khơi dưỡng nội lực cho mỗi học sinh - Ảnh 3.

Bảo Ngọc và hành trình khơi dưỡng nội lực tại Nam Úc Scotch AGS - Ảnh: NTCC

Hiểu mình để tự chọn đường đi

Tiến sĩ Trent Driver - Hiệu trưởng Scotch College Adelaide - dùng hình ảnh sự kết nối giữa "khối óc và trái tim" để nói về giáo dục.

Khối óc: Học sinh cần kiến thức, năng lực học tập và khả năng giải quyết vấn đề. Trái tim: các em cần hiểu mình là ai, biết điều gì quan trọng với bản thân và có khả năng suy xét trước mỗi lựa chọn.

Theo Tiến sĩ Trent Driver, người trẻ sẽ bước vào một tương lai còn nhiều điều khó đoán. AI, công nghệ và những thay đổi trong xã hội đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tham gia cộng đồng.

Do vậy, giáo dục cần giúp học sinh khơi dưỡng nội lực để có đủ nền tảng tự suy nghĩ, tự điều chỉnh và tìm cách đi tiếp trước những kịch bản hôm nay chưa thể hình dung hết.

Qua những lần trò chuyện với học sinh Nam Úc Scotch AGS tại TP.HCM, Tiến sĩ Trent Driver nhận thấy các em đã dùng những khái niệm về nhân cách, cảm xúc và cách ứng xử được học trong trường để nói về trải nghiệm của chính mình.

Ông xem đó là dấu hiệu cho thấy những điều học trong lớp đã dần đi vào cách học sinh suy nghĩ và sống mỗi ngày, qua đó khơi dưỡng nội lực trong từng em.

Tương tự, tinh thần ấy cũng được Tiến sĩ (TS) Douglas Foster, Chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS, gửi gắm qua triết lý "Rising Lion - Sư tử trỗi dậy".

"Một chú sư tử trỗi dậy không nhất thiết phải là chú sư tử to lớn nhất. Đó là hành trình khám phá nội lực của bản thân và phấn đấu trở thành con người các em lựa chọn", TS Douglas Foster chia sẻ.

Tại Nam Úc Scotch AGS, một "Rising Lion" có thể là học sinh vẫn quyết định thử dù còn sợ thất bại, tự đứng lên sau vấp ngã, dám nhận lỗi hoặc tiếp tục thêm một bước lúc bản thân muốn bỏ cuộc.

Mỗi học sinh có một điểm xuất phát, một thế mạnh và một nhịp trưởng thành riêng. Nhà trường tạo cơ hội để các em thử sức, nhận góp ý, nhìn lại bản thân và dần tự tin hơn với bước đi tiếp theo.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
A.D. - T.D.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: học sinh Trường Nam Úc Scotch AGS Student Captain

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất