



Sau một chuyến đi dài, bạn chỉ muốn đặt lưng xuống giường và ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên, dù đã quá nửa đêm, bạn vẫn thao thức, dễ dàng nhận ra tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng thang máy hay những âm thanh rất nhỏ trong phòng - Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu giấc ngủ gọi đây là "hiệu ứng đêm đầu tiên" (first-night effect), hiện tượng con người thường khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ thức giấc khi nghỉ ngơi ở một môi trường xa lạ.

Hiện tượng này đã được ghi nhận trong các nghiên cứu về giấc ngủ từ những năm 1960. Trong nhiều nghiên cứu, dữ liệu thu thập vào đêm đầu tiên có thể được loại khỏi quá trình phân tích nhằm hạn chế ảnh hưởng của việc thay đổi môi trường ngủ.

Khi một phần não bộ đảm nhiệm vai trò "người gác đêm"

Nhà nghiên cứu giấc ngủ Masako Tamaki và các cộng sự tại Đại học Brown (Mỹ) từng phát hiện sự khác biệt đáng chú ý trong hoạt động của hai bán cầu não khi con người ngủ ở một nơi xa lạ.

Trong đêm đầu tiên, hoạt động sóng chậm liên quan đến giấc ngủ sâu ở một số vùng thuộc bán cầu não trái thấp hơn so với bán cầu não phải.

Điều này cho thấy một phần não bộ có thể duy trì mức độ cảnh giác cao hơn ngay cả khi cơ thể đã chìm vào giấc ngủ.

Khi các nhà nghiên cứu phát những âm thanh bất thường trong lúc tình nguyện viên đang ngủ, bán cầu não trái cũng thể hiện phản ứng mạnh hơn, khiến họ dễ thức giấc.

Mức độ chênh lệch hoạt động giữa hai bán cầu não càng lớn, người tham gia nghiên cứu càng mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, sự khác biệt này không còn được ghi nhận rõ rệt vào đêm thứ hai, khi não bộ đã có thời gian thích nghi với môi trường mới.

Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là một cơ chế bảo vệ tự nhiên được hình thành trong quá trình tiến hóa, giúp con người phát hiện những mối đe dọa tiềm ẩn trong lúc ngủ.

Trong thế giới động vật, cá heo và một số loài chim có khả năng ngủ với một bán cầu não trong khi bán cầu còn lại duy trì sự tỉnh táo để theo dõi môi trường xung quanh.

Ở con người, hiện tượng này diễn ra ở mức độ nhẹ hơn. Não bộ không hoàn toàn duy trì trạng thái thức ở một bán cầu mà chỉ tăng cường khả năng phản ứng với những kích thích bất thường.

Ngay cả khi nghỉ ngơi trong một khách sạn sang trọng và an toàn, sự xa lạ của môi trường vẫn có thể khiến hệ thống cảnh giác của não bộ hoạt động mạnh hơn bình thường.

Lo âu khiến tình trạng mất ngủ trở nên trầm trọng

Bên cạnh cơ chế cảnh giác tự nhiên của não bộ, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng giấc ngủ khi xa nhà.

Nhà tâm lý học Lisa Strauss (Mỹ), chuyên điều trị rối loạn giấc ngủ bằng liệu pháp nhận thức hành vi, cho rằng những trải nghiệm mất ngủ trước đó có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn về tâm lý.

Những người từng nhiều lần mất ngủ ở khách sạn có thể bắt đầu lo lắng về việc không ngủ được ngay từ trước chuyến đi.

Sự lo lắng này làm gia tăng trạng thái căng thẳng và tỉnh táo, khiến việc đi vào giấc ngủ càng trở nên khó khăn.

Ngoài ra, những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như tiếng máy điều hòa, ánh sáng từ thiết bị điện tử, tiếng tủ lạnh mini hay chiếc gối không quen thuộc cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Đáng chú ý, không phải ai cũng ngủ kém hơn khi xa nhà. Một số người mắc chứng mất ngủ lại có thể ngủ ngon hơn ở khách sạn.

Nguyên nhân có thể là do phòng ngủ tại nhà đã vô tình trở thành không gian gắn liền với những trải nghiệm tiêu cực như trằn trọc, căng thẳng và lo lắng về giấc ngủ.

Việc thay đổi môi trường trong trường hợp này có thể giúp giảm bớt những liên tưởng tiêu cực, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giấc ngủ.

Não bộ thích nghi với môi trường xung quanh, bạn có thể ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa

Làm gì để ngủ ngon hơn khi xa nhà?

Nếu có một cuộc họp, kỳ thi hoặc sự kiện quan trọng, bạn có thể cân nhắc đến nơi lưu trú sớm hơn một ngày để cơ thể có thời gian thích nghi với môi trường mới.

Bên cạnh đó, duy trì những thói quen trước khi đi ngủ như ở nhà cũng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đọc sách, nghe nhạc nhẹ, sử dụng chiếc gối quen thuộc hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn theo trình tự thường ngày có thể tạo cảm giác quen thuộc, giúp cơ thể dễ dàng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, bạn cũng có thể dành vài phút làm quen với cách bố trí căn phòng, vị trí công tắc đèn, phòng tắm và kiểm tra khóa cửa.

Việc duy trì nhiệt độ phòng phù hợp, hạn chế ánh sáng, sử dụng bịt mắt hoặc tiếng ồn trắng nếu đã quen sử dụng ở nhà cũng là những biện pháp hữu ích.

Ngoài ra, nên hạn chế caffeine vào buổi chiều tối, tránh sử dụng thiết bị điện tử sát giờ đi ngủ và không tạo áp lực buộc bản thân phải ngủ ngay lập tức.

Hiệu ứng đêm đầu tiên thường chỉ mang tính tạm thời và không nhất thiết là dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ.

Khi não bộ dần thích nghi với môi trường xung quanh, mức độ cảnh giác có thể giảm xuống, giúp con người dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Tuy nhiên, nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, thường xuyên xảy ra ngay cả khi ở nhà và ảnh hưởng đến sinh hoạt ban ngày, người bệnh nên tìm đến các chuyên gia y tế để được tư vấn.