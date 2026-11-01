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Nam công nhân bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh vào cổ

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Trong lúc thi công tại công trường, nam công nhân bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh xuyên sâu vào cổ.

Nam công nhân bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh vào cổ - Ảnh 1.

Hình ảnh dị vật kim loại là chiếc đinh tại vùng cổ người bệnh trên phim X-quang

Ngày 1-11, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho hay các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam công nhân bị đinh bắn xuyên cổ do đồng nghiệp vô tình bóp cò súng bắn đinh.

Trước đó ngày 30-10, nam công nhân 33 tuổi (trú Đắk Lắk) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau tai nạn do súng bắn đinh

Theo đó, trong lúc làm việc tại công trường, nam công nhân này bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh trúng vùng cổ.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận ở vùng cổ sau bên phải của người bệnh có một vết thương đang rỉ máu, kích thước khoảng 1x1cm. 

Kết quả chụp CT scan cho thấy dị vật kim loại xuyên qua các lớp cơ ở cổ, nằm giữa động mạch cảnh chung với tĩnh mạch cảnh trong bên phải.

Theo bác sĩ, đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm, dị vật có đầu nhọn, đã đâm sâu vào sát các mạch máu lớn của cơ thể nên nguy cơ làm tổn thương mạch máu rất cao. Không chỉ vậy, vùng cổ còn tập trung nhiều cơ quan quan trọng như khí quản, thực quản và các dây thần kinh lớn nối từ não xuống cơ thể. 

Nam công nhân bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh vào cổ - Ảnh 2.

Chiếc đinh sau khi được lấy ra khỏi vùng cổ nam công nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, người bệnh được nhanh chóng chuyển vào phòng mổ, đồng thời ê kíp phẫu thuật mạch máu - vi phẫu được điều động đến phối hợp.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận chiếc đinh đầu nhọn đã xuyên qua lớp mô mềm dưới da, các cơ ở cổ và chọc thủng tĩnh mạch cảnh trong. 

Ê kíp đã khẩn trương lấy dị vật ra khỏi vùng cổ, cầm máu và khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong, bảo đảm xử trí tổn thương và duy trì sự lưu thông của mạch máu cho người bệnh.

Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh đã tỉnh táo, ăn uống tốt, huyết động ổn định, vết mổ khô, vùng cổ không sưng nề, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Bệnh viện Thiện Hạnh.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người lao động cần đặc biệt thận trọng khi dùng súng bắn đinh trong thi công, xây dựng. Chỉ một phút lơ là hay một thao tác thiếu cẩn trọng cũng có thể gây thương tích nghiêm trọng cho chính mình và những người xung quanh. Do đó, trong quá trình sử dụng súng bắn đinh, người lao động tuyệt đối không hướng súng vào người, chỉ bóp cò khi đã đặt đúng vị trí, ngắt nguồn hoặc khóa an toàn khi nạp đinh, di chuyển hay ngưng làm việc, đồng thời trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

Khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút ra, kể cả khi dị vật còn nhô ra ngoài. Bởi chỉ một thao tác sai lệch cũng có thể gây chảy máu mất kiểm soát và ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Cần sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: súng bắn đinh nam công nhân Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh bắn đinh

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