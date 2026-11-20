Tử tù Reinaldo Dennes tại Tòa án Hình sự quận 263 ở Houston, bang Texas, ngày 14-8 - Ảnh: HOUSTON CHRONICLE

Theo Hãng tin AP ngày 19-11, bang Texas đã thi hành án tử hình đối với Reinaldo Dennes, 70 tuổi, tại nhà tù ở thành phố Huntsville. Quá trình này kéo dài hơn một tiếng, trong đó tử tù đã nhiều lần thốt lên những lời kêu cứu đau đớn.

Các nhân viên trại giam gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch phù hợp để đặt hai kim truyền tĩnh mạch, nhằm đưa thuốc an thần pentobarbital với liều gây chết người vào cơ thể ông Dennes.

Trước khi quá trình tiêm thuốc bắt đầu, tử tù đưa ra một tuyên bố ngắn, sau đó nói với quản giáo: "Tiến hành đi quản giáo!".

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức sau khi được tiêm thuốc, ông kêu lên vì đau đớn, buông lời chửi thề.

Ông tiếp tục than đau ở chân và nói: "Tôi không nghĩ chuyện này là bình thường".

Quá trình thi hành án hoàn tất lúc 19h7 (giờ địa phương), tức 63 phút sau khi ông Dennes được cố định trên băng ca. Một phút sau, bác sĩ xác nhận tử tù đã tử vong.

Dù vậy, các quan chức trại giam khẳng định mọi việc đều được thực hiện đúng quy trình.

Ông Dennes trở thành tử tù thứ chín bị xử tử tại Texas trong năm nay.

Theo hồ sơ tòa án, ông Dennes làm nghề thiết kế trang sức và bị kết tội sát hại thương nhân buôn kim cương Janos Szucs trong vụ án xảy ra tại Houston vào tháng 1-1996.

Thi thể ông Szucs được phát hiện tại văn phòng với nhiều vết đạn. Két sắt của nạn nhân bị lấy sạch, trong đó có số kim cương trị giá khoảng 3,6 triệu USD và khoảng 200.000 USD tiền mặt được cho là cất giữ bên trong.

Số kim cương bị đánh cắp cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Một nhân viên bảo vệ bị bắn hai phát súng nhưng sống sót đã nhận diện ông Dennes là người tấn công mình. Các luật sư của ông Dennes từng lập luận rằng không có đủ bằng chứng chứng minh ông sát hại thương nhân Szucs.

Một năm sau khi ông Dennes bị kết án, anh trai của ông là Jose Albert Dennes nhận tội giết người trong cùng vụ án và bị tuyên 45 năm tù. Người này được trả tự do có điều kiện vào năm 2019.

Vụ xử tử ông Dennes diễn ra trong bối cảnh hình phạt tử hình tại Mỹ tiếp tục gây tranh cãi, đặc biệt sau vụ thi hành án bất thành đối với tử tù Christa Pike tại bang Tennessee hồi tháng 9.

Theo các luật sư, bà Pike đã sống sót sau hai liều pentobarbital do thuốc có thể không đi vào máu đúng cách mà tích tụ trong cánh tay, gây bỏng và phồng rộp.