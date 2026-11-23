Mỹ Tâm nổi bật trong chiếc đầm đỏ được thiết kế riêng cho cô tại concert See The Light - Day 2 - Ảnh: NTK cung cấp

Hình ảnh Mỹ Tâm diện chiếc đầm được ví như một đóa hoa rực cháy trên sân khấu live concert See The Light - Day 2 nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn hợp tác với Mỹ Tâm.

Thiết kế lấy cảm hứng từ trái tim rực cháy

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ hình ảnh trái tim đỏ rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu âm nhạc và hành trình cống hiến hơn 25 năm của Mỹ Tâm.

Những cụm hoa lông vũ với sắc đỏ, hồng phấn, trắng và đen được sắp đặt từ phần vai xuống thân và chân chiếc đầm. Anh đính xen kẽ pha lê, tạo hiệu ứng lấp lánh như những giọt sương trên cánh hoa.

Thiết kế với phom đuôi cá ôm sát cơ thể, phần thân xếp nếp dọc và chân váy xòe rộng, kéo dài thành vạt đuôi phía sau.

Điểm nhấn là phần vai choàng dựng khối, tạo hình như những lớp cánh hoa đang bung nở quanh gương mặt ca sĩ.

Theo nhà thiết kế, mỗi bông hoa đều mang ý nghĩa riêng, tượng trưng cho một trái tim luôn cháy hết mình với âm nhạc và tiếp tục nở hoa nhờ tình yêu của khán giả, gia đình, bạn bè.

Cận cảnh quá trình thực hiện chiếc đầm dành cho Mỹ Tâm đến từ nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn - Nguồn: NTK cung cấp

10 thợ thủ công làm đầm diễn cho Mỹ Tâm trong nửa tháng

Bộ đầm này sử dụng 100% tơ tằm Bảo Lộc, chất liệu taffeta tạo độ bóng và khả năng bắt sáng dưới đèn sân khấu.

Nguyễn Phúc Tuấn nói dù phần vai dựng khối khá lớn và chân váy dài nhưng trang phục vẫn bảo đảm nhẹ nhàng, linh hoạt khi biểu diễn. Trong đêm diễn, Mỹ Tâm từng chia sẻ chiếc đầm trông đồ sộ nhưng không nặng và dễ di chuyển.

Để hoàn thiện thiết kế, ê kíp mất khoảng nửa tháng với sự tham gia của 10 thợ thủ công và thợ may. Từng cánh hoa lông vũ được cắt tỉa bằng tay, uốn trên những sợi dây mảnh rồi ghép thành từng cụm hoa. Phần lụa cũng được trải, cắt và dựng phom thủ công trước khi đính các chi tiết trang trí.

Nhà thiết kế sử dụng pha lê Swarovski với số lượng vừa phải, tôn lên vai trò chủ đạo cho chất liệu tơ tằm Bảo Lộc.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh trái tim rực cháy, tượng trưng cho tình yêu âm nhạc của Mỹ Tâm - Ảnh: NTK cung cấp

Mỹ Tâm diện chiếc đầm này thể hiện ba ca khúc Vì em tất cả, Nếu có buông tay và Như một giấc mơ. Dưới hiệu ứng ánh sáng, sắc đỏ tạo điểm nhấn nổi bật, những cụm hoa lông vũ giúp chuyển động mềm mại.

Với Nguyễn Phúc Tuấn, niềm vui lớn nhất của anh là nhìn thấy thiết kế trở thành một phần của khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

Những khoảnh khắc của Mỹ Tâm trong chiếc đầm của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh: NTK cung cấp

Nguyễn Phúc Tuấn tốt nghiệp Trường đại học Nghệ thuật Huế. Trong các thiết kế của mình, anh thường đưa yếu tố kiến trúc và di sản văn hóa vào thời trang. Bên cạnh việc thiết kế phục trang cho nhiều bộ phim điện ảnh, anh còn tham gia thiết kế sân khấu cho chuỗi live show Love Songs của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Các thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn cũng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn như: Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Bảo Ngọc, Hương Giang, Đoàn Thiên Ân, Mai Ngô và Lan Khuê. Cuối tháng 9 vừa qua, Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô với 31 thiết kế ra mắt trong khuôn khổ Paris Fashion Week, tại lâu đài cổ Maison de l'Amérique Latine (Pháp). Sau đó, bộ sưu tập này được trình làng tại Vietnam NextGen Fashion Era 2 với 32 mẫu, có sự tham gia trình diễn của hoa hậu Lê Hoàng Phương, người đẹp Lan Khuê, diễn viên Tăng Thanh Hà... Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Hạo Vũ, Mao Hiểu Đồng, Âu Dương Na Na, Châu Dã, Cardi B... cũng lựa chọn trang phục thuộc bộ sưu tập này của Nguyễn Phúc Tuấn.