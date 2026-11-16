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Cardi B diện đầm lụa Bảo Lộc dự Baby2Baby Gala 2026

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Rapper Cardi B chọn đầm trong bộ sưu tập 'Numéro 6: Vũ khúc cố đô' của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn xuất hiện tại sự kiện Baby2Baby Gala 2026 ở Mỹ.

Cardi B diện đầm lụa Bảo Lộc dự Baby2Baby Gala 2026 - Ảnh 1.

Rapper Cardi B diện đầm của Nguyễn Phúc Tuấn tại sự kiện Baby2Baby Gala 2026 ở Mỹ - Ảnh: NTK cung cấp

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn cho biết ê kíp Cardi B chủ động liên hệ với anh qua tin nhắn, đề nghị thực hiện chiếc đầm trong một tuần.

Với thiết kế đính kết thủ công cầu kỳ gần như phủ kín toàn bộ bề mặt cần thời gian hoàn thiện thông thường 15 ngày.

Tuy nhiên, trước mong muốn của ê kíp Cardi B được mặc mẫu đầm này, Nguyễn Phúc Tuấn và cộng sự rút ngắn tiến độ còn 7 ngày, làm việc xuyên đêm để kịp thời hạn.

Theo nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, rapper Cardi B lựa chọn thiết kế nguyên bản, không yêu cầu thay đổi hay thêm bớt chi tiết.

Thiết kế có phom ôm dài chạm sàn, cổ yếm buộc sau gáy và phần cổ khoét sâu hình chữ V. Trên nền vải xuyên thấu màu da, những dải đính kết vàng kim uốn lượn từ ngực xuống gấu đầm, kết hợp hạt cườm và pha lê. Các chi tiết tạo hiệu ứng chuyển động, lấp lánh theo từng bước đi.

Cardi B diện đầm lụa Bảo Lộc dự Baby2Baby Gala 2026 - Ảnh 3.

Thiết kế có những dải đính kết vàng kim uốn lượn trên nền vải xuyên thấu màu da, kết hợp hạt cườm và pha lê được Cardi B thích thú - Ảnh: NTK cung cấp

Một trong những lựa chọn kỹ thuật đáng chú ý là Nguyễn Phúc Tuấn sử dụng khóa kéo ẩn, giúp mặt sau chiếc đầm liền mạch, giữ trọn vẹn ý đồ thiết kế.

Tuy nhiên đây cũng là quyết định tiềm ẩn rủi ro bởi ê kíp chỉ nhận được số đo từ phía nghệ sĩ, không có điều kiện thử trang phục trực tiếp trước khi hoàn thiện.

Về chất liệu, chiếc đầm này được thực hiện trên nền lụa tơ tằm Bảo Lộc. Thiết kế Cardi B chọn thể hiện một sắc thái khác của Huế trong bộ sưu tập. Đó là “cơn mưa vàng” làm nổi bật sự gợi cảm và cá tính của người mặc.

Nhà thiết kế cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên ê kíp hợp tác với Cardi B.

Trước đó, Cardi B chọn các thiết kế của Đỗ Long xuất hiện trong đêm Little Miss Drama Tour 2026 tại New York.

Cardi B diện đầm lụa Bảo Lộc dự Baby2Baby Gala 2026 - Ảnh 4.

Thiết kế này từng được người mẫu trình diễn trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Pháp) - Ảnh: NTK cung cấp

Bộ sưu tập Numéro 6: Vũ khúc cố đô với 31 thiết kế ra mắt trong khuôn khổ Paris Fashion Week vào cuối tháng 9, tại lâu đài cổ Maison de l’Amérique Latine.

Sau đó, bộ sưu tập này được trình làng tại Vietnam NextGen Fashion Era 2 với 32 mẫu, có sự tham gia trình diễn của hoa hậu Lê Hoàng Phương, người đẹp Lan Khuê, diễn viên Tăng Thanh Hà...

Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Hạo Vũ, Mao Hiểu Đồng, Âu Dương Na Na và Châu Dã... cũng lựa chọn trang phục thuộc bộ sưu tập này của Nguyễn Phúc Tuấn.

Cardi B chọn thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn xuật hiện tại Baby2Baby Gala, góp phần đưa chất liệu, kỹ thuật và cảm hứng văn hóa Việt ra thế giới.

Cardi B diện đầm lụa Bảo Lộc dự Baby2Baby Gala 2026 - Ảnh 4.Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn

Sau khi trình diễn tại Paris, ê kíp của Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động liên hệ nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, chọn hai thiết kế từ bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cơn mưa Huế.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn Vũ khúc cố đô Baby2Baby Gala Cardi B

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