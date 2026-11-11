Mỹ ghi nhận chuỗi tự tử bất thường tại các cơ quan tình báo, an ninh mạng

Tòa nhà của Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ (USCYBERCOM) tại căn cứ quân sự Fort Meade, bang Maryland, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo tờ Japan Times ngày 11-11, Hãng tin Bloomberg dẫn lời giới chức Mỹ và các hồ sơ công khai cho biết ít nhất 11 người làm việc tại Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ (USCYBERCOM) đã chết vì tự tử trong vòng một năm qua.

Riêng từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7, đã có 5 trường hợp xảy ra liên tiếp, khiến quân đội Mỹ xác định đây là một chuỗi các vụ tự tử "bất thường".

Đến tháng 9, nhà chức trách ghi nhận thêm 2 trường hợp, gồm một nữ quân nhân lục quân 21 tuổi và một nhân viên dân sự 59 tuổi của NSA.

Theo Bloomberg, khối lượng công việc của các nhân viên tình báo và an ninh Mỹ đã tăng mạnh do các cuộc xung đột quốc tế và sức ép phải ứng phó với nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) bị lợi dụng để tấn công mạng.

Bên cạnh đó, việc phải làm việc nhiều giờ trong các cơ sở kiên cố, biệt lập và không có cửa sổ cũng làm gia tăng áp lực tâm lý.

"Nhiều người trong chúng ta vẫn lầm tưởng rằng an ninh mạng không phải là tuyến đầu nên ít áp lực. Nhận định này có thể đúng về mặt thể chất nhưng hoàn toàn sai về mặt trí tuệ và cảm xúc", ông Harry Coker Jr., cựu quan chức cấp cao từng làm việc tại NSA và USCYBERCOM, cho biết.

Trước cuộc khủng hoảng này, lãnh đạo các cơ quan trên đã phải báo cáo kín trước Nhà Trắng và các ủy ban phụ trách quân sự, tình báo của Quốc hội Mỹ.

Hồi tháng 8, Phó giám đốc NSA Tim Kosiba đã trực tiếp tới Nhà Trắng để cập nhật tình hình sức khỏe tinh thần của đội ngũ nhân sự.

Đại tướng Joshua Rudd - Tư lệnh USCYBERCOM kiêm Giám đốc NSA - sau đó đã ban hành quy định khẩn nhằm giảm thiểu áp lực cho nhân viên.

Theo đó, toàn bộ nhân viên phải có ít nhất 8 tiếng nghỉ ngơi liên tục mỗi ngày và không được làm việc quá 12 tiếng liên tiếp nếu không có yêu cầu đặc biệt.

NSA và USCYBERCOM cũng phối hợp sử dụng nguồn lực y tế, đồng thời bổ sung khẩn cấp chuyên gia tâm lý, nhân viên công tác xã hội lâm sàng và giáo sĩ để hỗ trợ nhân viên.

Theo số liệu của Lầu Năm Góc, năm 2024, quân đội Mỹ ghi nhận hơn 23 ca tử vong do tự tử trên mỗi 100.000 quân nhân, gần gấp đôi mức trung bình trong dân thường.

