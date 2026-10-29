Muốn bớt đau mỏi, dân văn phòng không nên chỉ dựa vào thiết bị công thái học

Phòng làm việc trang bị các thiết bị công thái học - Ảnh: AI

Theo nghiên cứu đăng trên Cochrane Database of Systematic Reviews, so với việc không điều trị hoặc áp dụng các biện pháp chăm sóc thông thường như tư vấn y tế, các biện pháp can thiệp công thái học cho thấy rất ít hoặc không có tác động đến mức độ đau, khả năng hoạt động, chất lượng cuộc sống hay tình trạng nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Việc bố trí văn phòng theo nguyên tắc công thái học cũng kém hiệu quả hơn các bài tập điều chỉnh tư thế trong điều trị đau hoặc khó chịu.

Tuy nhiên, khi kết hợp hai phương pháp, người lao động có thể giảm đau trong thời gian ngắn.

"Độ tin cậy của các bằng chứng này dao động từ thấp đến trung bình. Vì vậy, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy cơ sở bằng chứng ủng hộ những biện pháp can thiệp này yếu hơn so với nhận định của nhiều người", tiến sĩ Poonam Mehta, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các biện pháp can thiệp được xem xét bao gồm đồ nội thất và thiết bị chuyên dụng như ghế, bàn làm việc có thể chuyển đổi giữa tư thế ngồi và đứng, bàn phím và chuột máy tính.

Theo Mordor Intelligence, thị trường nội thất văn phòng công thái học được định giá 16,5 tỉ USD và dự kiến đạt gần 23 tỉ USD vào năm 2031.



Tuy nhiên, các kết quả tổng thể vẫn cho thấy việc bố trí không gian làm việc theo nguyên tắc công thái học có thể mang lại một số lợi ích nhỏ đối với người mắc những vấn đề sức khỏe cụ thể, chẳng hạn như chấn thương chóp xoay ở vai do thường xuyên nâng vật nặng.

Một nghiên cứu trong bài tổng quan cho thấy các biện pháp can thiệp công thái học có thể cải thiện khả năng hoạt động hiệu quả hơn so với các bài tập vận động khớp, tăng cường sức mạnh và sức bền.

Dù vậy, những nghiên cứu khác về người mắc hội chứng ống cổ tay do thường xuyên nhấp chuột máy tính không ghi nhận tình trạng đau giảm khi sử dụng bàn phím hoặc chuột công thái học.

Một số kết quả cũng cho thấy những cải tiến tại văn phòng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chỉ có mức độ tin tưởng hạn chế vào những bằng chứng này do kết quả giữa các nghiên cứu không đồng nhất.

Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia công thái học cho rằng việc bố trí bàn làm việc không phù hợp có thể dẫn đến tư thế xấu, đau nhức, tình trạng "cổ công nghệ" và nhiều vấn đề khác, ảnh hưởng đến cả nhân viên lẫn người sử dụng lao động.

"Những phát hiện của chúng tôi cho thấy, dựa trên các bằng chứng hiện có, không nên kỳ vọng rằng chỉ riêng những biện pháp này có thể giúp giảm đau hoặc giảm số ngày nghỉ việc vì lý do sức khỏe trong ngắn hạn", Mehta cho biết.