Công cụ Watched.Earth giúp người dùng có thể quan sát nhà mình qua ảnh vệ tinh trong tuần - Ảnh: WATCHED.EARTH

Một sinh viên khoa học máy tính tại Canada phát triển công cụ trực tuyến giúp người dùng theo dõi các vệ tinh từng bay qua một địa điểm trong 7 ngày gần nhất, đồng thời xem những hình ảnh Trái đất do chúng ghi lại.

Trang web mang tên Watched.Earth do ông Armaan Gupta, sinh viên Đại học Waterloo (Canada), xây dựng chỉ trong một cuối tuần.

Theo trang IFLScience ngày 25-11, người dùng nhập địa chỉ bất kỳ để xem danh sách vệ tinh đã bay qua khu vực đó trong tuần trước, cùng những hình ảnh được các cơ quan vũ trụ công khai.

Công cụ còn cho phép xem lại đường bay của vệ tinh và so sánh hình ảnh một địa điểm trong khoảng thời gian 10 năm, qua đó nhận biết những thay đổi của cảnh quan, đô thị hoặc môi trường.

Theo ông Gupta, ý tưởng xuất phát từ việc nhận thấy công chúng ít biết rằng hàng nghìn vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo và có thể chụp ảnh khu vực chúng ta sinh sống trên Trái đất mỗi ngày.

Tuy nhiên, việc tiếp cận dữ liệu này thường khá phức tạp. Do đó, ông muốn tạo ra một công cụ giúp mọi người dễ dàng quan sát hơn.

Ông Gupta cho rằng bên cạnh niềm vui được quan sát ngôi nhà của chính mình, công cụ còn giúp chúng ta mở mang tầm mắt về những địa điểm khác nhau trên thế giới.

Watched.Earth sử dụng dữ liệu quỹ đạo từ danh mục CelesTrak, theo dõi hơn 17.000 vật thể trong không gian. Các phép tính quỹ đạo được thực hiện trực tiếp trên trình duyệt của người dùng, thay vì gửi dữ liệu vị trí đến máy chủ để xử lý.

Sau khi xác định vệ tinh từng bay qua địa điểm được chọn, hệ thống tìm kiếm hình ảnh tương ứng từ các nguồn công khai như vệ tinh Sentinel-2, Landsat và NASA.

Theo ông Gupta, công cụ cũng có thể giúp người dùng quan sát những biến động lớn tại các khu vực xung đột.

Việc so sánh hình ảnh vệ tinh qua nhiều năm cho thấy rõ quy mô tàn phá và những thay đổi về địa hình, cơ sở hạ tầng do chiến tranh gây ra.

Hiện hình ảnh trên trang web vẫn có độ phân giải tương đối thấp. Ông Gupta cho biết ưu tiên tiếp theo là cải thiện chất lượng ảnh, thay vì thương mại hóa dự án.

Người dùng có thể trải nghiệm công cụ tại Watched.Earth.