Mức sinh chỉ 1,51 con/phụ nữ và già hóa dân số, TP.HCM tích cực nâng chất lượng dân số

Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM Phạm Chánh Trung phát biểu tại chương trình - Ảnh: XUÂN MAI

Ngày 31-10, Chi cục Dân số TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số.

Đồng thời trao giấy chứng nhận khám sức khỏe trước khi kết hôn và tập huấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, trao giải cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc".

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho biết sau sáp nhập, TP.HCM trở thành đô thị đông dân nhất cả nước với quy mô dân số hơn 14 triệu người.

Công tác dân số thành phố tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý: tỉ lệ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh luôn đạt trên 85%; tuổi thọ trung bình của người dân đạt 76,7 tuổi (cao hơn mức trung bình cả nước là 74,7 tuổi).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉ số giới tính khi sinh của thành phố được duy trì trong giới hạn bình thường, với 107 trẻ trai/100 trẻ gái.

"Những kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương thức truyền thông, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe", ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho biết thêm, mức sinh của TP.HCM năm 2026 chỉ dừng lại 1,51 con/phụ nữ. Thành phố hiện nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành có mức sinh thấp nhất cả nước.

Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể người dân cần dành nhiều sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm hơn nữa cho việc xây dựng những mái ấm gia đình trong tương lai.

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhấn mạnh dân số có vai trò quan trọng hàng đầu - Ảnh: XUÂN MAI

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nhấn mạnh dân số có vai trò quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững.

Công tác dân số hiện nay đã chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển, chú trọng đồng bộ quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số.

Đối với TP.HCM, yêu cầu nâng cao chất lượng dân số càng có ý nghĩa quan trọng, khi thành phố có quy mô dân số lớn, đô thị hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, trong khi mức sinh thấp và già hóa dân số.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đánh giá công tác dân số của thành phố trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trước những biến động nhanh về quy mô, cơ cấu và mức sinh, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới truyền thông, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và phát huy vai trò chủ động của mỗi cá nhân, gia đình.

Một trong những nội dung quan trọng của nâng cao chất lượng dân số, ông Tăng Minh nhấn mạnh là khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Việc này giúp các cặp đôi có thể chủ động lựa chọn biện pháp chăm sóc, điều trị hoặc dự phòng phù hợp, chuẩn bị tốt cho việc mang thai, sinh con an toàn và nuôi dưỡng thế hệ tương lai khỏe mạnh.

Bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM và ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM trao giải nhất cuộc thi ảnh “Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc” năm 2026 - Ảnh: XUÂN MAI Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu dương 203 cặp đôi tham gia tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Các cặp đôi còn được tập huấn chuyên đề "Kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc", nhằm trang bị tâm thế vững vàng, tăng sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành, góp phần hạn chế những bỡ ngỡ, khủng hoảng tâm lý trong cuộc sống hôn nhân. Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc trong tổng số 1.274 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc" năm 2026. Mỗi tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đời thường, ấm áp, tôn vinh tình thân và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.