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Mưa gió giật tung biển quảng cáo, quật đổ cổng chào ở Tuy Hòa

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Mưa, gió lớn trong đêm và rạng sáng 9-11 khiến cổng chào trên đường Điện Biên Phủ, giáp đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk đổ sập. Nhiều biển quảng cáo ở khu vực trung tâm cũng bị giật bung, hư hỏng.

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 1.

Phần cổng chào đổ sập xuống đường - Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 9-11, lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa cho biết khoảng 1h sáng cùng ngày, mưa và gió lớn đã làm ngã đổ cổng chào trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giáp đường Hùng Vương, khu vực gần công viên Hồ Sơn, phường Tuy Hòa.

Tại hiện trường, phần cổng chào đổ về phía đường Hùng Vương. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc không có người qua lại nên không ghi nhận thương vong.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu công nhân thu dọn, di chuyển phần cổng chào bị ngã đổ để bảo đảm giao thông thông suốt.

Đến gần 8h cùng ngày, công tác khắc phục đã hoàn thành.

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 2.

Vụ sập cổng chào diễn ra lúc gần 1h sáng nên không gây thiệt hại về người - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 3.

Lực lượng công nhân tháo dỡ dọn dẹp, đảm bảo tuyến đường thông suốt - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 4.

Phần cổng chào ngã đổ đã được tháo dỡ - Ảnh: MINH CHIẾN

Ghi nhận sau trận mưa, gió lớn kéo dài trong đêm và rạng sáng 9-11, nhiều biển quảng cáo trên các tuyến đường trung tâm phường Tuy Hòa cũng bị gió giật bung, hư hỏng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 9-11 đến hết đêm 11-11, khu vực phía Đông tỉnh gồm M'Drắk và các xã, phường ven biển như Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa... có mưa to đến rất to và dông, tập trung từ sáng 10-11.

Lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; riêng cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa có thể đạt 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Các sông phía đông của tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đạt mức báo động 1 trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12-11. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 6.

Một số biển hiệu bị gió quật hư hỏng - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 7.

Các pa nô trên đường Hùng Vương bị gió thổi bay xuống đường - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở trung tâm phường Tuy Hòa - Ảnh 8.

Các biển hiệu tại một tòa nhà bị hư hỏng - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa gió lớn quật ngã cổng chào ở Đắk Lắk - Ảnh 8.Mưa lớn gây sạt lở đường, ngập lụt vùng trũng ven sông Ba

Từ tối 30 đến rạng sáng 31-10, mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp phía Đông Đắk Lắk bị ngập, nước chảy xiết gây sạt lở, cuốn trôi một đoạn đường thuộc thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: đường Hùng Vương phường Tuy Hoà Đắk Lắk mưa lớn gió lớn

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