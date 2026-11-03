Một TikToker tái hiện những bữa ăn thời bao cấp, khán giả khen 'content sạch nhất TikTok'

Anh mong muốn người trẻ có thể hình dung phần nào ông bà, cha mẹ từng ăn uống, sinh hoạt và làm việc như thế nào. Với anh, những món đồ cũ không chỉ là đạo cụ để quay video, mà còn gắn với những câu chuyện về một giai đoạn đời sống - Ảnh: Chụp màn hình

Những món ăn từng quen thuộc với thế hệ ông bà, cha mẹ như hạt thóc rang, cơm độn khoai hay cơm độn bo bo nay trở thành nội dung thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Đó là hướng khai thác của Cao Ngọc Đức qua kênh Ngọc Đức Official, hiện có 478.000 người theo dõi và 9 triệu lượt thích. Nhiều video tái hiện món ăn, vật dụng và sinh hoạt thời bao cấp của anh đạt hàng chục triệu lượt xem.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Cao Ngọc Đức kể về hành trình tìm kiếm những vật phẩm cũ, phục dựng đời sống xưa và đưa ký ức của các thế hệ trước đến gần hơn với người trẻ.

Từ những video đốt tăm trên TikTok đến căn bếp củi thời bao cấp

Ít ai biết trước khi theo đuổi nội dung hoài niệm, Cao Ngọc Đức từng làm những video giải trí ngắn trên TikTok từ năm 2019. Khi đó, anh thường cắm những que tăm lên gốc cây rồi đốt, kết hợp với các tiểu phẩm. Đây là dạng nội dung khá dễ thu hút lượt xem, có video chỉ sau một đêm đã đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Tuy nhiên, khi được người quen hỏi về kênh TikTok, anh lại có phần ngại ngùng vì cảm thấy nội dung chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực. Từ đó, anh bắt đầu suy nghĩ về một hướng đi khác.

Làm hạt thóc rang tuổi thơ - Video: Ngọc Đức Official

Trong một lần tình cờ xem các nội dung về thời bao cấp, anh nhận ra khu vực sân sau nhà mình có căn bếp củi, nhà kho xây bằng gạch và khoảng sân rộng, mang dáng dấp của một không gian sống ngày xưa. Đây trở thành bối cảnh thuận lợi để anh thử tái hiện đời sống của các thế hệ trước.

Video đầu tiên được đăng tải vào buổi chiều nhưng đến tối vẫn chưa có nhiều lượt xem. Anh khá sốt ruột, song bất ngờ khi mở điện thoại vào sáng hôm sau và phát hiện video đã lên xu hướng: "Ban đầu mình cũng chưa biết có ai xem không, chỉ hy vọng nội dung được đón nhận. Sau video đầu tiên, mình vui và bắt đầu tập trung nhiều hơn vào hướng này".

"Cảm ơn anh đã cho em 1 video quay về tuổi thơ cuộc sống hôm nay tuy vất vả hối hả nhưng có 1 kỷ niệm khổ cực đẹp đẽ", "Tuổi thơ của con nít ngày nay làm sao biết được cơm chan mỡ lợn nó ngon như nào", "Content sạch nhất TikTok", "Video hoài niệm thực sự"... một số bình luận.

Lần tìm những món đồ tưởng chừng đã biến mất

Nếu căn bếp củi và khoảng sân sau nhà tạo nên bối cảnh, những vật dụng cũ mới là phần không thể thiếu để các video có được không khí chân thực. Theo Ngọc Đức, thời gian đầu anh không nghĩ mình có thể tìm được nhiều vật phẩm đến vậy. Đồ dùng thời bao cấp phần lớn đã cũ, ít xuất hiện trong đời sống hiện nay nên việc tìm kiếm không dễ dàng.

Anh thường lên ý tưởng cho video đến đâu mới bắt đầu tìm vật phẩm đến đó. Nguồn đầu tiên là những người xung quanh, các gia đình có thể vẫn còn lưu giữ đồ dùng cũ. Không ít lần, anh tìm được địa chỉ nhưng khi đến nơi mới biết món đồ đã được bán mất.

Ban đầu, Cao Ngọc Đức không nghĩ những video của mình có thể trở thành một dạng tư liệu về đời sống xưa. Nhưng khi nhận được sự hưởng ứng của khán giả, anh bắt đầu chú trọng hơn đến từng chi tiết, từ vật phẩm, cách sử dụng đến không gian tái hiện - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện nay, ngoài việc hỏi thăm người quen, anh còn tìm kiếm qua các nhóm mua bán đồ cũ trên mạng xã hội. Cách này giúp tiếp cận nhiều vật phẩm hơn nhưng cũng có hạn chế: món đồ tìm được đôi khi không đúng yêu cầu hoặc đã hư hỏng, không thể sử dụng.

Hai vật phẩm anh vẫn đặc biệt muốn tìm là chiếc xe đạp Tiền Phong và tivi đen trắng. Dù đã nhiều lần bắt gặp những món đồ tương tự, phần lớn chỉ còn được giữ để trưng bày, trong khi anh cần những vật dụng vẫn có thể hoạt động để phục vụ việc tái hiện.

Không dừng ở việc tìm được món đồ, Ngọc Đức còn phải tìm hiểu cách sử dụng và công dụng của chúng. Anh thường hỏi những người từng trải qua giai đoạn đó để biết cách vận hành, nhưng lời kể đôi khi không thống nhất: "Chín người thì mười ý, nên mình cũng phải sàng lọc lại, xem cách nào hợp lý nhất mới dám tái hiện".

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