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Một số hồ chứa nước ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớn

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, các đơn vị quản lý hồ chứa tại Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn một số hồ chứa để bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du.

Nhiều hồ chứa nước ở Hà Tĩnh xã tràn ứng phó mưa lớn - Ảnh 1.

Hồ Bộc Nguyên vận hành xả tràn để bảo đảm an toàn công trình - Ảnh: LÊ MINH

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh, từ tối ngày 8 tới trưa 9-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn dao động 25-64mm.

Dự báo trong những giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết để chủ động ứng phó với mưa lớn, thời điểm này đơn vị đã vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn với lưu lượng 0,5-11,36m3/giây.

Cụ thể hồ Sông Rác đang vận hành xả tràn 5m3/giây; hồ Khe Xai 0,5m3/giây; hồ Bộc Nguyên 3m3/giây và hồ Đá Bạc 11,36m3/giây.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô, lúc 13h ngày 9-11, mực nước thượng lưu 68,62m, lưu lượng nước về hồ 36m3/giây, mực nước hạ lưu 22,5m.

Để chủ động trong công tác điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ra cho công trình và vùng hạ du, nhà máy sẽ điều tiết qua tràn vào lúc 17h ngày 9-11 với lưu lượng từ 50-500m3/giây, tùy theo lưu lượng nước về hồ.

Đơn vị quản lý nhà máy đề nghị các cấp chính quyền thông báo đến người dân vùng hạ du biết, chủ động và có kế hoạch bảo vệ người, tài sản, cây cối hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, vật kiến trúc khác; đặc biệt lưu ý không đi lại, hoạt động ở những vùng có nguy cơ ngập lụt, nước chảy xiết, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Những ngày qua, trước dự báo về đợt mưa lớn diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn trên các bản tin dự báo thời tiết để thông báo kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân, đặc biệt là vùng ven sông, suối, ven các sườn núi, vùng thấp trũng, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương ven biển thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của không khí lạnh, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Tùy theo diễn biến thời tiết và mức độ ảnh hưởng, chủ động tổ chức sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều hồ chứa nước ở Hà Tĩnh xã tràn ứng phó mưa lớn - Ảnh 2.Thủy điện Trị An ngừng xả tràn sau 40 ngày liên tục điều tiết hồ chứa

Từ 12h ngày 2-11, thủy điện Trị An sẽ ngừng xả nước qua đập tràn sau 40 ngày liên tục xả tràn điều tiết hồ chứa.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: xả tràn mưa lũ điều tiết nước Hà Tĩnh hồ chứa nước

    Dòng sự kiện: Mưa lũ miền Trung

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