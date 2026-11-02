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Thủy điện Trị An ngừng xả tràn sau 40 ngày liên tục điều tiết hồ chứa

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Từ 12h ngày 2-11, thủy điện Trị An sẽ ngừng xả nước qua đập tràn sau 40 ngày liên tục xả tràn điều tiết hồ chứa.

Thủy điện Trị An ngừng xả tràn sau 40 ngày liên tục điều tiết hồ chứa - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An sẽ kết thúc xả tràn sau 40 ngày liên tục điều tiết hồ chứa - Ảnh: A LỘC

Ngày 2-11, Công ty Thủy điện Trị An (phường Trị An, TP Đồng Nai) xác nhận sẽ kết thúc xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Thông tin thủy văn hồ thủy điện Trị An, lúc 7h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Trị An ở cao trình 61,294m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,1m.

Lưu lượng xả qua đập tràn 146m³/s và qua tuabin phát điện 754m³/s, trong khi lượng nước về hồ là 610m³/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu và thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên, Công ty Thủy điện Trị An quyết định ngừng xả nước qua đập tràn từ 12h ngày 2-11.

Như vậy, đợt xả tràn kéo dài 40 ngày, từ 10h ngày 23-9 đến 12h ngày 2-11. Trong thời gian này, thủy điện Trị An nhiều lần tăng, giảm lưu lượng xả theo tình hình nước về hồ và mực nước hạ du.

Có thời điểm thủy điện mở cùng lúc 8 cửa xả, lưu lượng qua đập tràn lên hơn 1.200m³/s. Sau đó, lưu lượng xả được điều chỉnh giảm dần, đến sáng 2-11 còn 146m³/s trước khi ngừng hoàn toàn vào trưa cùng ngày.

Sau khi ngừng xả tràn, lưu lượng nước qua tuabin phát điện dao động từ 460 - 800m³/s.

Gần 4.000 tỉ đồng mở rộng thủy điện Trị An

Thủy điện Trị An nằm trên sông Đồng Nai, là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam. Nhà máy có 4 tổ máy, công suất 400MW, sản lượng điện trung bình khoảng 1,7 tỉ kWh/năm. Hồ Trị An có dung tích khoảng 2,7 tỉ m³.

Ngoài phát điện, hồ còn có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du sông Đồng Nai.

Ngày 19-8-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Trị An, xây thêm 2 tổ máy, mỗi tổ công suất 100MW. Dự án có vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Thủy điện Trị An ngừng xả tràn sau 40 ngày liên tục điều tiết hồ chứa - Ảnh 2.Thủy điện Trị An mở toàn bộ 8 cửa xả, nước cuồn cuộn về hạ du

Thủy điện Trị An mở toàn bộ 8 cửa xả, nước đổ trắng xóa qua đập tràn, cuồn cuộn chảy về hạ du sông Đồng Nai.

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A LỘC
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    Chủ đề: thủy điện Xả tràn Trị An Đồng NAi hồ chứa

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