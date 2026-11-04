Một mảnh đất có hai sổ đỏ, chính quyền xã nói 'rất khó trả lời'

Khu đất liên quan trong vụ hai người cùng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phản ánh đến Tuổi Trẻ, ông Lê Thương Hồng ở xã Bình Sơn cho biết được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 45, tờ bản đồ số 61, diện tích 277m², loại đất trồng cây lâu năm tại thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 2-2019.

Cũng tại khu vực này, ông Huỳnh Văn Cừu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 152, tờ bản đồ số 61, diện tích 757m² vào tháng 10-2019.

Theo ông Hồng, diện tích đất được cấp giấy chứng nhận cho ông Cừu có phần chồng lấn lên diện tích đất ông đã được cấp giấy chứng nhận trước đó.

2 sổ đỏ cấp chồng lấn 2 mảnh đất liền kề

Ông Hồng cho biết từng gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp và được UBND xã Bình Thạnh (cũ) tổ chức hòa giải nhưng không thành. Khi đó, tại cuộc họp hòa giải, địa phương xác định phần diện tích đang tranh chấp có chiều ngang 3,8m, chiều dài 42,67m. Sau đó, ông Hồng được hướng dẫn khởi kiện tại tòa án.

Ông Lê Thương Hồng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 2-2019 - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong thời gian chuẩn bị khởi kiện, theo phản ánh của ông Hồng, phía ông Cừu đưa nhiều cọc bê tông lớn đến dựng, chôn trên phần đất đang tranh chấp. Ông Hồng đã gửi đơn đề nghị chính quyền can thiệp, ngăn chặn việc thay đổi hiện trạng khu đất.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cọc bê tông đường kính lớn được chôn trên phần đất mà ông Hồng cho rằng thuộc quyền sử dụng của gia đình mình, cũng là khu vực đang xảy ra tranh chấp. Ông Hồng cho rằng việc này làm thay đổi hiện trạng đất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình từ nhiều năm nay.

Ở chiều ngược lại, ông Huỳnh Văn Cừu xác nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình có phần diện tích trùm lên khu vực ông Hồng đã được cấp giấy chứng nhận. Ông Cừu cho biết giấy chứng nhận của mình được cấp sau ông Hồng vài tháng. Tuy nhiên, căn cứ vào giấy tờ được cấp, ông xác định phần đất của mình nằm đúng vị trí.

Ông Cừu cho rằng phần đất được cấp giấy chứng nhận của mình nằm trên đất bên cạnh nên cắm cọc - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Cừu nói đã đề nghị ông Hồng mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra để cùng đo đạc, xác định chính xác ranh giới nhưng ông Hồng không thực hiện, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Ông cho hay đang làm đơn gửi chính quyền địa phương, đề nghị đo đạc lại để xác định ranh giới và phần diện tích mỗi bên cho rằng bị chồng lấn.

Tranh chấp tiếp tục kéo dài

Tranh chấp kéo dài nhiều năm, ông Hồng tiếp tục có đơn gửi UBND xã Bình Sơn đề nghị xem xét, giải quyết.

Để tìm hiểu vụ việc và làm rõ quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất có phần diện tích được cho là chồng lấn, Tuổi Trẻ đã liên hệ và gửi nội dung phỏng vấn đến lãnh đạo UBND xã Bình Sơn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi cụ thể từ địa phương.

Tranh chấp này đã từng được chính quyền xã Bình Thạnh (cũ) hòa giải một lần nhưng không thành - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Khi chúng tôi liên hệ bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn - để tìm hiểu vụ việc, bà cho biết đã chuyển thông tin cho Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực đất đai nắm và thông tin cho báo chí.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Đinh Hùng Cường - Phó chủ tịch thường trực UBND xã Bình Sơn - thì được ông trả lời: "Hiện giờ mấy trường hợp đó chúng tôi không trả lời từng trường hợp cụ thể. Thứ hai, số trường hợp như thế hiện xảy ra không phải một mà nhiều nên rất khó trả lời vì đang tranh chấp".

Vụ việc tiếp tục kéo dài, cả hai bên tranh chấp đều mong muốn sớm được giải quyết. Ông Hồng cho biết đang chuẩn bị thủ tục khởi kiện ra tòa án để giải quyết.