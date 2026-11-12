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Một bệnh viện ở Cà Mau nợ tiền thuốc gần 10 tỉ đồng

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố kết luận thanh tra tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Phú Tân và Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hiển, chỉ ra tình trạng mất cân đối thu chi kéo dài và nợ tiền thuốc, nợ lương kéo dài.

Một bệnh viện ở Cà Mau nợ tiền thuốc gần 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Do thu không đủ chi trong nhiều năm liền, nên Bệnh viện Đa khoa Phú Tân đã nợ tiền thuốc gần 10 tỉ đồng - Ảnh: CTV

Ngày 12-11, thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã kết luận thanh tra tài chính tại hai bệnh viện đa khoa nêu trên. Cả hai đơn vị đều có quy mô 100 giường kế hoạch, nhưng công suất sử dụng giường thực tế đạt thấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Tân, công suất giường bệnh chỉ tăng từ 32% năm 2023 lên 52% vào cuối tháng 5-2026. 

Chi phí tiền lương, phụ cấp và chuyên môn tại đây đã vượt nguồn thu khám chữa bệnh trong 3 năm liên tiếp (từ 109% lên 116%). Đến cuối tháng 5-2026, bệnh viện này gánh khoản nợ phải trả khoảng 12,8 tỉ đồng, trong đó nợ tiền thuốc các công ty lên tới 9,8 tỉ đồng.

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hiển có công suất giường đạt 68% trong năm 2024 - 2025 và giảm còn 58% vào cuối tháng 5-2026. Riêng quỹ lương đã ngốn 83% - 87% nguồn kinh phí khám chữa bệnh. Để duy trì hoạt động, đơn vị phải tạm mượn ngân sách tỉnh 4,7 tỉ đồng. Tính đến ngày 31-5, tổng công nợ của bệnh viện này khoảng 9,2 tỉ đồng.

Theo cơ quan thanh tra, việc lập dự toán chưa sát thực tế, chậm thu hồi công nợ, nguồn thu giảm do lượng bệnh nhân thấp và vướng mắc thanh toán bảo hiểm y tế đã khiến hai bệnh viện phải lấy nguồn thu chuyên môn bù đắp cho quỹ lương.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Y tế rà soát lại phương án tự chủ tài chính của hai bệnh viện để xem xét bổ sung kinh phí nếu nguồn thu không đủ chi thường xuyên, đồng thời ưu tiên thanh toán nợ lương, bảo hiểm xã hội và tiền thuốc.

Ngoài ra, thanh tra yêu cầu thu hồi hơn 30,8 triệu đồng chi sai phụ cấp trực, tiền ăn tại Bệnh viện Đa khoa Phú Tân và 42,8 triệu đồng chi sai công tác phí tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hiển để hoàn nguồn trả nợ; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm ban giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của cả hai đơn vị.

Một bệnh viện ở Cà Mau nợ tiền thuốc gần 10 tỉ đồng - Ảnh 2.Nhiều cơ sở y tế ở Cà Mau nợ lương, nhân viên lao đao

Khó khăn tài chính khiến hai trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển và Phú Tân (tỉnh Cà Mau) nợ lương, tiền trực của nhân viên kéo dài. Sở Tài chính cho rằng đề nghị ngân sách cấp bù kinh phí hiện chưa đủ cơ sở pháp lý.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: nguồn thu y tế ngân sách nợ lương Cà Mau

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