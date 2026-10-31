Món nợ và lời cảm ơn đến vợ

Vợ chồng ai cũng cần chia sẻ, nói chuyện với nhau hằng ngày - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Nợ em, anh trả hoài cũng không hết. Cảm ơn vợ, anh xin cảm ơn bằng tất cả những yêu thương chân thành nhất của mình

Nợ vợ một tiếng yêu thương, và cảm ơn vợ đã cùng mình đi qua bao nhiêu năm tháng. Cảm ơn vợ đã dành một phần thanh xuân đẹp nhất để cùng mình xây dựng mái ấm. Cảm ơn vợ đã không buông tay khi cuộc sống chẳng còn dễ dàng như những ngày đầu mới yêu.

Nợ vợ những lời hỏi han ân cần, những cái ôm thật chặt và những phút giây dịu dàng bên nhau. Cảm ơn vợ đã sinh cho chồng một bé gái ngoan hiền, để mái nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, để sau những bộn bề, lo toan và vất vả ngoài kia, chúng ta vẫn có một nơi bình yên để trở về, có hơi ấm của một gia đình trọn vẹn.

Nợ vợ những lời nói ngọt ngào, những câu yêu thương đáng lẽ phải nói mỗi ngày. Cảm ơn vợ đã chịu đựng một người chồng nhiều khi nóng nảy, cục cằn, có những lúc vì mệt mỏi mà quên mất rằng vợ cũng biết buồn, cũng cần được vỗ về và yêu thương.

Nợ vợ những lần làm em tổn thương bởi những lời nói vô tâm, những lúc thấy em buồn, thấy em lau nước mắt mà anh vẫn cố chấp giữ lấy lòng tự ái, chẳng chịu nói một lời xin lỗi. Cảm ơn vợ vì đã bao dung, nhẫn nhịn cho sự cứng nhắc, gia trưởng của anh. Cảm ơn vợ vì đã nhiều lần gạt đi nỗi buồn của mình để giữ gìn mái ấm gia đình.

Nợ vợ những buổi chiều thong thả cùng nhau đi dạo, đi tập thể dục, những bữa cơm được ăn trong tiếng cười, những chuyến đi chẳng cần xa xôi, chỉ cần cả nhà mình cùng nhau là đủ. Cảm ơn vợ đã kiên nhẫn vào những ngày chồng bận rộn, những bữa cơm nguội lạnh vì đợi chồng về muộn, những lời hẹn rồi lại lỡ vì công việc và những dự định còn dang dở.

Nợ vợ những lần san sẻ việc nhà, những lần chủ động chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, những câu hỏi đơn giản như: "Hôm nay em có mệt không?", "Có chuyện gì buồn không, kể anh nghe nhé!". Cảm ơn vợ đã âm thầm lo toan từng chuyện lớn nhỏ, từ bữa ăn, giấc ngủ của con đến những khoản chi tiêu trong gia đình, để chồng có thể yên tâm bước ra ngoài gầy dựng công danh.

Nợ vợ một lời xin lỗi vì những lần vô tình xem sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Nợ vợ một lời cảm thông vì đã có lúc chỉ nghĩ đến những vất vả của bản thân mà quên hỏi vợ đã mệt mỏi đến nhường nào. Cảm ơn vợ vì dù cuộc sống có những lúc chẳng như mong đợi, vợ vẫn cố gắng vun vén, giữ lửa hạnh phúc gia đình, vẫn mong chồng con được bình yên.

Nợ vợ những lời hứa chưa thành, những dự định còn dang dở, những lần hẹn em rồi lại để em chờ trong thất vọng. Nợ vợ một mái ấm đủ đầy hơn, những chuyến đi mà anh từng hứa sẽ đưa em đến, những ngày bình yên để em không phải lo toan quá nhiều. Cảm ơn vợ vì đã kiên nhẫn chờ đợi, vẫn ở bên anh qua những tháng ngày khó khăn, dù có những lúc lời hứa của anh nhiều hơn những điều anh làm được.

Nợ vợ một lời hứa rằng mình sẽ cố gắng thay đổi, học cách lắng nghe nhiều hơn, bớt nóng nảy hơn, nói những lời dịu dàng hơn và biết trân trọng những điều bình dị đang có. Cảm ơn vợ vì đã đến bên anh, đã chọn anh giữa cuộc đời rộng lớn này, đã cùng anh đi qua những tháng ngày vui buồn, được mất.

Cảm ơn vợ vì đã là mẹ của con gái chúng ta, là người bạn đời cùng anh gánh vác gia đình, là người vẫn ở bên anh qua những ngày bình yên lẫn những lúc khó khăn.